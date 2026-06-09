Record pe bursa energiei electrice din Moldova: Peste 300 MWh tranzacționați într-o zi.

Operatorul Pieței de Energie (OPEM) anunță că Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a înregistrat cel mai mare volum de energie tranzacționat de la lansare – peste 304 MWh într-o singură zi, echivalentul a aproximativ 3% din consumul zilnic de electricitate al țării, informează bani.md.

Tranzacțiile au avut loc în fiecare interval orar între 08:00 și 17:00, iar profilul acestora a coincis în mare parte cu orele în care centralele fotovoltaice produc cel mai mult. Prețul mediu ponderat al energiei electrice tranzacționate a fost de 70,9 bani pentru un kWh

Autoritățile spun că noul record arată un interes tot mai mare pentru mecanismele concurențiale de tranzacționare și indică faptul că piața energiei electrice din Moldova începe să funcționeze mai activ și mai matur.

Potrivit Ministerului Energiei, dezvoltarea unei piețe angro transparente și competitive aduce avantaje atât producătorilor și furnizorilor, cât și consumatorilor. Producătorii își pot vinde mai eficient energia, furnizorii primesc semnale mai clare despre prețuri, iar consumatorii pot beneficia de o concurență mai mare pe piață.

În special întreprinderile și agenții economici care își pot muta o parte din consum în orele cu tarife mai mici ar putea reduce costurile la energie electrică.

Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică au fost lansate în decembrie 2025 și fac parte din procesul de modernizare a sectorului energetic. Autoritățile afirmă că aceste mecanisme contribuie la reducerea dezechilibrelor din sistem și la integrarea mai eficientă a energiei din surse regenerabile.

Republica Moldova își propune ca, în 2027, piața energiei electrice să fie cuplată cu cea a Uniunii Europene. Tot atunci este planificată și liberalizarea completă a pieței pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii.

Precizăm că consumatorii casnici din centrul și sudul R. Moldova, deserviți de Premier Energy, plătesc 3,56 lei/kWh, iar cei deserviți de întreprinderea Furnizarea Energiei Electrice Nord – 3,95 lei/kWh.