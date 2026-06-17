Războiul TVA pe apartamente: Guvernul neagă că locuințele se vor scumpi cu 20%.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că introducerea TVA la vânzarea locuințelor noi nu va duce la scumpiri de 20%, așa cum afirmă unii critici ai reformei fiscale.

Potrivit oficialului, taxa va fi aplicată doar la prima vânzare pe piață a imobilelor noi, iar costurile actuale de construcție includ deja TVA pentru majoritatea materialelor și serviciilor utilizate, informează bani.md.

„TVA se aplică doar la imobilele noi, la prima vânzare pe piață. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Nu este adevărat că prețurile ar urma să crească cu 20% și nici nu au de ce să crească cu 20%”, a declarat Gavriliță.

Ministrul a explicat că dezvoltatorii achită deja TVA de 20% pentru o mare parte din materialele de construcție și alte componente ale costului final al unei locuințe, motiv pentru care impactul asupra prețurilor va fi semnificativ mai redus decât cel invocat în spațiul public.

„Orice construcție include costul materialelor și al serviciilor care sunt deja taxate cu TVA de 20%. O bună parte din costul construcției conține deja această taxă”, a precizat el.Andrian Gavriliță a argumentat că actuala scutire de TVA pentru locuințele noi favorizează disproporționat cumpărătorii de imobile scumpe. Potrivit acestuia, beneficiul fiscal este cu atât mai mare cu cât valoarea proprietății este mai ridicată.

„Cineva care cumpără un apartament nou de 50.000 de euro are un beneficiu relativ redus. În schimb, cineva care cumpără un imobil nou de două milioane de euro beneficiază astăzi de o facilitate fiscală foarte mare. Aici apare problema echității fiscale”, a spus ministrul.

Șeful de la Finanțe a declarat că resursele obținute în urma modificării regimului fiscal ar putea fi redirecționate către programe țintite de sprijin pentru persoanele care au nevoie de acces la locuințe.

În acest sens, autoritățile iau în calcul continuarea și dezvoltarea programului „Prima Casă”, astfel încât tinerii și familiile aflate la început de drum să poată beneficia de sprijin direct pentru procurarea unei locuințe. „Vrem să ajutăm tinerii și familiile care au nevoie de acces la locuințe prin programe dedicate, nu prin menținerea unei scutiri fiscale ale cărei beneficii nu ajung întotdeauna la cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a subliniat Andrian Gavriliță.

În prezent, tranzacțiile cu locuințe și terenuri destinate construcțiilor beneficiază de scutire de TVA, or, acest lucru menține costurile finale la un nivel mai redus decât ar fi în cazul aplicării cotei standard de 20%. Totodată, regimul actual de impozitare a câștigurilor de capital este considerat unul relativ favorabil, în condițiile în care este taxat doar jumătate din valoarea profitului obținut la vânzarea proprietăților.