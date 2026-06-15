Ratele impozitului pe veniturile din investiții ale persoanelor fizice vor crește.

De asemenea, se va aplica asupra veniturilor persoanelor fizice provenite din livrarea de produse agricole în natură, transmite logos-pres.md.

Modificările propuse sunt cuprinse în proiectul politicii fiscale pentru 2027, al cărui draft a fost prezentat Ministerului Finanțelor pentru consultări publice. Acestea vor dura până la 19 iunie anul curent.

Potrivit documentului, începând cu 1 ianuarie 2027, autoritățile intenționează să revizuiască cotele impozitului pe venit aplicate veniturilor investiționale și capitalurilor persoanelor fizice. Majoritatea cotelor vor crește ușor față de cele în vigoare în prezent.

Propunerile autorilor proiectului sunt dictate de unificarea cotelor și de reforma propusă a impozitării veniturilor salariale ale persoanelor fizice. Anterior s-a comunicat că autoritățile vor introduce o scală progresivă cu o cotă minimă de 7% (pentru venituri până la 1 milion de lei) și o cotă maximă de 15% (peste 1 milion de lei).

Totodată, Ministerul Finanțelor propune reducerea poverii fiscale pentru o parte din veniturile din chirii. Astfel, dacă o persoană fizică închiriază bunuri în folosință și/sau posesie către persoane juridice, cota impozitului poate scădea de la 12% la 7%. În același timp, pentru închirierea imobilelor între persoane fizice, cota rămâne la 7%.