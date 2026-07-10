R. Moldova solicită o nouă tranșă de 191,5 milioane de euro după implementarea reformelor.

Republica Moldova a îndeplinit peste 90% din reformele planificate pentru primul semestru al anului 2026 în cadrul Planului de Creștere convenit cu Uniunea Europeană.

Progresul permite autorităților să solicite debursarea celei de-a treia tranșe din Mecanismul de Reformă și Creștere, în valoare de până la 191,5 milioane de euro, informează tvrmoldova.md.

Potrivit Guvernului, au fost realizate 18 din cele 20 de măsuri de reformă prevăzute pentru primele șase luni ale anului, ceea ce reprezintă peste 90% din obiectivele asumate. În 2025, rata de implementare a reformelor a fost de 93%.

Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată și cererea de debursare a celei de-a treia tranșe au fost aprobate vineri de Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică, prezidat de premierul interimar, Eugeniu Osmochescu.

Valoarea totală a tranșei solicitate este de 191,5 milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 157 de milioane de euro ar urma să fie transferate după evaluarea pozitivă a Comisiei Europene, restul fiind deja acordat anterior sub formă de prefinanțare.

Reformele implementate vizează domenii precum securitatea energetică, digitalizarea serviciilor publice, combaterea corupției, protecția mediului, integritatea academică și sprijinirea mediului de afaceri.

În sectorul energetic au fost lansate programele „Casa Verde” și „CREȘTEM IMM”, destinate susținerii investițiilor în soluții de stocare a energiei pentru gospodării și întreprinderi. Totodată, Guvernul a aprobat măsuri pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale și produse petroliere.

Autoritățile anunță, de asemenea, progrese în integrarea pieței de roaming cu Uniunea Europeană și în extinderea infrastructurii de internet, precum și consolidarea mecanismelor de prevenire a corupției și criminalității financiare. În domeniul protecției mediului a devenit operațională platforma EcoAlert, destinată raportării problemelor de mediu.

Pe lângă componenta de reforme, Planul de Creștere include și investiții majore în infrastructură. Patru proiecte sunt în prezent în etapa de operaționalizare: construcția Spitalului Regional Bălți (117 milioane de euro), programul de eficiență energetică pentru peste 40 de clădiri publice (103,4 milioane de euro), modernizarea a 20 de școli prin extinderea rețelei de școli-model (51,7 milioane de euro) și reabilitarea a aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale pe traseele R7 și M3 (232,1 milioane de euro).

Guvernul mai are în pregătire cinci proiecte prioritare pentru 2026, care vizează învățământul profesional tehnic, sistemele de alimentare cu apă și irigații, dezvoltarea agriculturii și horticulturii, turismul și patrimoniul.

În a doua jumătate a anului 2026 sunt planificate încă 40 de măsuri de reformă, care ar putea permite accesarea unei noi finanțări estimate la 380,8 milioane de euro. Pentru anul 2027 sunt prevăzute 67 de măsuri, cu o valoare estimată de 593,4 milioane de euro.