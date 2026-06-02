Infotag
2 Iunie 2026, 12:50
9 585
PSRM: Investitorii occidentali controlează 95% din băncile Moldovei

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea că 95% din sectorul bancar al țării se află în mâinile investitorilor occidentali.

PSRM este indignată de faptul că „o parte semnificativă a profitului și a dividendelor (băncilor moldovenești) este scoasă în străinătate în loc să fie folosită pentru dezvoltarea economiei naționale”, scrie infotag.md.

Partidul a atras atenția că, în același timp, „țara se confruntă cu un deficit bugetar mare și o datorie publică în creștere”.

Acesta propune, în situația creată, „să se creeze alternative - să atragă bănci (investitori) nu doar din țările occidentale, ci și din China, Turcia, țările CSI și alte state, pentru a asigura concurența și a reduce dependența de o singură direcție”.

„Este necesar crearea unei Bănci de Stat. O bancă cu capital 100% de stat va putea finanța proiecte strategice în infrastructură, energie, agricultură și industrie, iar profitul obținut va rămâne în țară”, consideră socialiștii, care au înregistrat deja în Parlament un proiect de lege corespunzător și intenționează să urmărească adoptarea sa cât mai curând posibil.

Potrivit lor, „doar consolidând suveranitatea economică și financiară, Moldova va putea asigura o dezvoltare durabilă și creșterea nivelului de trai al cetățenilor”.

Sursă
Infotag
