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4 Iulie 2026, 12:00
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Protecție sporită pentru salariații din transporturi și infrastructură

Muncitorii din infrastructură și transporturi vor avea condiții de muncă mai sigure și drepturi mai bine protejate.

Protecție sporită pentru salariații din transporturi și infrastructură.
Protecție sporită pentru salariații din transporturi și infrastructură.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, patronatele din domeniu și Federația Sindicatelor de profil au semnat oficial Convenția colectivă de ramură pentru perioada 2026-2030, notează noi.md.

Noile reguli li se vor aplica celor care lucrează în transportul rutier, aerian și naval, în școlile auto, în construcția de drumuri, dar și angajaților de pe platformele online. Potrivit documentului, muncitorii vor beneficia de:

  • salarii și sporuri mai sigure, plus reguli clare pentru concedii și orele de odihnă; 
  • planuri stricte pentru a opri munca la negru și concedierile în masă;
  • programe de sprijin pentru o meserie nouă sau de perfecționare.

Prin acest acord, autoritățile și partenerii sociali își propun să asigure un mediu de lucru stabil și axat pe protejarea drepturilor muncitorilor.

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