Proprietarii celui mai mare transportator avia de pasageri, obligaţi să vândă afacerea.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a decis refuzul aprobării investițiilor realizate de compania Fly One, cel mai mare operator de pe piața transportului aerian din țară.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) ar fi vorba de refuzul unor investiţii "într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului", aplicându-se clauza de schimbare a controlului în termen de 90 de zile, informează Mold-Street.

11 luni de exeminare

„Decizia a fost luată în urma unei proceduri de examinare desfășurate pe parcursul a aproximativ 11 luni, în cadrul căreia autoritățile au analizat modul în care compania și-a desfășurat activitatea într-un sector ce utilizează infrastructură critică a statului", se arată în comunicatul MIDR.

Instituţia susţine că pe parcursul examinării, CEIISS a solicitat în repetate rânduri informații și documente privind structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre Fly One Moldova și compania afiliată FlyOne Armenia. Potrivit concluziilor Consiliului, o parte dintre informațiile solicitate nu au fost prezentate integral.

În procesul de analiză au fost examinate și informații privind existența unor legături între persoane asociate companiilor respective și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale. Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate de Consiliu la adoptarea deciziei.

CEIISS subliniază că măsura adoptată are drept scop protejarea intereselor de securitate ale statului într-un domeniu strategic și asigurarea respectării legislației privind investițiile în sectoarele sensibile. Pentru pasageri și partenerii comerciali ai companiei nu există modificări imediate.

Consiliul precizează că nu a dispus suspendarea activității companiei și nici retragerea actelor permisive, iar Fly One "continuă să opereze cursele programate și să își onoreze obligațiile asumate față de pasageri, parteneri și alți agenți economici".

MIDR mai susţine că decizia vizează exclusiv aspectele ce țin de controlul investițiilor într-un domeniu de importanță pentru securitatea statului și nu afectează, la această etapă, continuitatea serviciilor prestate de companie.

Ce spun reprezentanţii companiei

Vladimri Cebotari, Președinte al Consiliului de Administrație şi unul dintre fondatorii şi beneficiarii companiei a declarat pentru Mold-Street că nu cunoaşte nimic despre decizia CEIISS şi că Fly One nu ar fi solicitat aprobarea de investiţii.

"În ultima perioadă nu am solicitat să ne fie aprobate investiţii de către CEIISS şi nu cunosc despre ce este vorba", a declarat Cebotari.

Totodată el a precizat că CEIISS ar fi solicitat pe parcursul ultimei perioade mai multe informaţii şi documente de la Fly One, "fără a fi clar expus scopul acestor solicitări".

Fondată în 2016 şi controlată de Mircea Maleca (40%), Maria Cebotari, soţia lui Vladimir Cebotari, fostul adjunct al lui Vladimir Plahotniuc (40%), Ina Meleca (10%) şi Mariana Tăbuică (10%), compania a ajuns după falimentul Air Moldova cea mai mare companie aeriană din Moldova.

În 2021 a fost lansată subsidiara din Armenia – FlyOne Armenia, care deja în 2022 a devenit compania aeriană nr.1 din această ţară, operând în special zoborui în Rusia, pentru care a nimerit în lista sancţiunilor.

Totodată, a deschis şi o subsidiară în România – FlyOne Airlines SRL, care în decembrie 2022 a primit certificatul de operator aerian emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR). În 2022, compania a devenit membră a Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Compania se laudă că deține cea mai mare și cea mai tânără flotă din Republica Moldova, fiind formată din aeronave de tip Airbus A320 și A321.