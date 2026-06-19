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moldova1.md logomoldova1
19 Iunie 2026, 22:16
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Program de granturi pentru turism de până la 750.000 de lei, lansat în Moldova

Organizațiile non-profit din Moldova vor putea primi granturi între 300.000 și 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului.

Program de granturi pentru turism de până la 750.000 de lei, lansat în Moldova.
Program de granturi pentru turism de până la 750.000 de lei, lansat în Moldova.

Noua programă „Turism durabil” a fost lansată de Oficiul Național al Turismului (ONT), transmite moldova1.md.

Programul sprijină inițiativele locale care contribuie la dezvoltarea potențialului turistic al țării — de la patrimoniul natural și cultural până la serviciile digitale și promovarea destinațiilor turistice.

Directorul interimar al ONT, Ana Șandra, a subliniat că Moldova dispune de toate resursele necesare pentru a dezvolta un brand turistic puternic.

„Moldova are toate componentele pentru a deveni o țară turistică puternică: vin, natură, ospitalitate, patrimoniu istoric și cultural. Tot mai multe inițiative locale au potențial, dar au nevoie de susținere”, a declarat ea.

Proiectele pot fi depuse pe trei direcții:

  • dezvoltarea produselor turistice;
  • promovarea destinațiilor turistice;
  • digitalizarea serviciilor în domeniul turismului.

Valoarea granturilor variază între 300.000 și 750.000 de lei. Condiția obligatorie este contribuția proprie a solicitantului de cel puțin 20% din costul proiectului.

Pot depune cereri organizațiile non-profit care activează în domeniul turismului și au experiență în implementarea unor astfel de proiecte. Depunerea dosarelor este deschisă până la 19 august.

Programul este finanțat din bugetul de stat, în cadrul Planului de creștere, și are ca scop stimularea investițiilor în turism, extinderea ofertei turistice și creșterea atractivității Moldovei pentru turiștii străini și locali.

Sursă
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