Program de granturi pentru turism de până la 750.000 de lei, lansat în Moldova.

Organizațiile non-profit din Moldova vor putea primi granturi între 300.000 și 750.000 de lei pentru proiecte în domeniul turismului.

Noua programă „Turism durabil” a fost lansată de Oficiul Național al Turismului (ONT), transmite moldova1.md.

Programul sprijină inițiativele locale care contribuie la dezvoltarea potențialului turistic al țării — de la patrimoniul natural și cultural până la serviciile digitale și promovarea destinațiilor turistice.

Directorul interimar al ONT, Ana Șandra, a subliniat că Moldova dispune de toate resursele necesare pentru a dezvolta un brand turistic puternic.

„Moldova are toate componentele pentru a deveni o țară turistică puternică: vin, natură, ospitalitate, patrimoniu istoric și cultural. Tot mai multe inițiative locale au potențial, dar au nevoie de susținere”, a declarat ea.

Proiectele pot fi depuse pe trei direcții:

dezvoltarea produselor turistice;

promovarea destinațiilor turistice;

digitalizarea serviciilor în domeniul turismului.

Valoarea granturilor variază între 300.000 și 750.000 de lei. Condiția obligatorie este contribuția proprie a solicitantului de cel puțin 20% din costul proiectului.

Pot depune cereri organizațiile non-profit care activează în domeniul turismului și au experiență în implementarea unor astfel de proiecte. Depunerea dosarelor este deschisă până la 19 august.