Profitul net al Palatului Republicii a scăzut de aproape șase ori.

Conform raportului financiar prezentat, profitul pentru perioada de raportare a fost de 123.211 lei, ceea ce reprezintă aproape de șase ori mai puțin (-82,5%) față de anul precedent, când acesta a atins 703.061 lei, informează logos-pres.md.

Scăderea profitabilității a avut loc pe fondul creșterii cheltuielilor administrative, care au ajuns la 23.245.342 lei, depășind veniturile totale din vânzări, care au fost de 22.308.399 lei.

Raportul bilanțier indică, de asemenea, o reducere a rezervelor bănești ale instituției. Dacă la începutul anului 2025 „Palatul Republicii” dispunea de 7.799.657 lei, la sfârșitul perioadei de raportare soldul disponibilităților bănești a scăzut la 4.696.025 lei.

În ceea ce privește baza materială și tehnică, se observă o creștere ușoară: valoarea totală a activelor imobilizate a crescut, ajungând la 179.236.819 lei comparativ cu 177.357.177 lei la începutul anului.

Cu un efectiv de 56 angajați, „Palatul Republicii” rămâne un obiect important al infrastructurii de stat, destinat desfășurării evenimentelor semnificative. Este de menționat că la începutul anului instituția se confrunta cu un deficit de personal, având peste 20 de posturi vacante.

Fondatorul IP „Palatul Republicii” este Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.