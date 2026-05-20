20 Mai 2026, 18:25
Producția industrială în Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru
În martie, producția industrială din Moldova a crescut cu 12,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.
Potrivit Biroului Național de Statistică, acest lucru se datorează în primul rând creșterii producției în industria extractivă și prelucrătoare – cu 16,4% și respectiv 12,7%, transmite infotag.md.
În primul trimestru, industria a crescut cu 6,1%. Cea mai mare creștere în perioada ianuarie-martie a fost înregistrată în producția de construcții metalice – cu 46,8%, articole de croitorie – cu 188% și în industria alimentară – cu 13,3%.
În același timp, producția de echipamente electronice de calcul a constituit doar 44,9% din nivelul anului trecut, a mașinilor și echipamentelor – 73%, iar în industria extractivă – 79%.