theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
20 Mai 2026, 18:25
3 389
Copiază linkul
Link copiat

Producția industrială în Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru

În martie, producția industrială din Moldova a crescut cu 12,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Producția industrială în Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru.
Producția industrială în Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru.

Potrivit Biroului Național de Statistică, acest lucru se datorează în primul rând creșterii producției în industria extractivă și prelucrătoare – cu 16,4% și respectiv 12,7%, transmite infotag.md.

În primul trimestru, industria a crescut cu 6,1%. Cea mai mare creștere în perioada ianuarie-martie a fost înregistrată în producția de construcții metalice – cu 46,8%, articole de croitorie – cu 188% și în industria alimentară – cu 13,3%.

În același timp, producția de echipamente electronice de calcul a constituit doar 44,9% din nivelul anului trecut, a mașinilor și echipamentelor – 73%, iar în industria extractivă – 79%.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici