Producția industrială în Moldova a crescut cu 6,1% în primul trimestru.

Potrivit Biroului Național de Statistică, acest lucru se datorează în primul rând creșterii producției în industria extractivă și prelucrătoare – cu 16,4% și respectiv 12,7%, transmite infotag.md.

În primul trimestru, industria a crescut cu 6,1%. Cea mai mare creștere în perioada ianuarie-martie a fost înregistrată în producția de construcții metalice – cu 46,8%, articole de croitorie – cu 188% și în industria alimentară – cu 13,3%.

În același timp, producția de echipamente electronice de calcul a constituit doar 44,9% din nivelul anului trecut, a mașinilor și echipamentelor – 73%, iar în industria extractivă – 79%.