Producția de lapte în fermele din Moldova a crescut cu peste 22%.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), volumul de lapte produs a ajuns la 64.000 de tone, comparativ cu 52.300 de tone în anul 2024, ceea ce reprezintă o majorare de peste 22%, informează realitatea.md.

Datele disponibile pentru primele trei luni ale anului 2026 arată că fermele zootehnice au produs 16.600 de tone de lapte.

Pentru susținerea sectorului, crescătorii de animale au beneficiat anul trecut de subvenții acordate prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Astfel, pentru laptele de vacă au fost achitate 83,81 milioane de lei către 183 de beneficiari.

Totodată, producătorii de lapte de oaie au primit 940.000 de lei, iar cei de lapte de capră – 1,81 milioane de lei, în ambele cazuri fiind câte opt beneficiari.

Pe lângă sprijinul acordat pentru producția de lapte, fermierii au beneficiat și de plăți per cap de animal. Pentru bovine au fost alocate 11,99 milioane de lei către 130 de beneficiari.

Crescătorii de ovine au primit 38,5 milioane de lei, distribuite către 212 beneficiari, iar pentru caprine au fost acordate 15,2 milioane de lei către 139 de beneficiari.

Ministerul menționează că creșterea producției este legată, printre altele, de măsurile de susținere guvernamentală a sectorului.