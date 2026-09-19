Prim-ministrul a anunțat privatizarea transparentă a hotelului „Zarea”.

Hotelul „Zarea” din centrul Chișinăului va fi scos la licitație pe 20 octombrie. Autoritățile afirmă că procesul va fi transparent și deschis tuturor investitorilor interesați.

Prim-ministrul a declarat că scopul este nu doar obținerea unor venituri maxime la bugetul de stat, ci și valorificarea potențialului economic al hotelului prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei și revitalizarea centrului capitalei, scrie logos-pres.md

„Este un hotel cu un potențial mult mai mare decât cel valorificat în prezent. Căutăm investitori care vor dori să participe la o licitație transparentă pentru acest activ cu adevărat unic”, a declarat prim-ministrul.

Prim-ministrul a subliniat că autoritățile intenționează să atragă cât mai mulți participanți, pentru ca statul să obțină un preț avantajos, iar obiectivul să fie valorificat ținând cont de potențialul său real. Până la 19 octombrie, Agenția Proprietății Publice primește cereri de la investitori. Totodată, tinerii arhitecți și reprezentanții profesiilor creative sunt invitați să prezinte până la 4 octombrie propunerile lor privind viitorul aspect al hotelului „Zarea”.

După cum a scris anterior Logos Press, în actualul model de activitate, hotelul înregistrează o marjă netă de 1–2%, ceea ce este semnificativ sub indicatorii medii de piață pentru hotelurile din capitală, care, potrivit estimărilor, ating 15–25%.

Totodată, hotelul, situat în partea centrală a Chișinăului, este considerat un activ cu potențial investițional ridicat.

Hotelul este situat pe un teren cu o suprafață de 31 de ari, are 12 etaje și peste 6 mii de metri pătrați de spații. Acesta se află în centrul istoric al capitalei, în apropierea Academiei de Studii Economice din Moldova, Parcului Catedralei și Băncii Naționale a Moldovei.

Direcțiile posibile de dezvoltare includ activitatea hotelieră, un aparthotel, spații de birouri, spații comerciale sau formate mixte cu servicii integrate.