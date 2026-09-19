theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
19 Septembrie 2026, 08:12
6 781
Copiază linkul
Link copiat

Prim-ministrul a anunțat privatizarea transparentă a hotelului „Zarea”

Hotelul „Zarea” din centrul Chișinăului va fi scos la licitație pe 20 octombrie. Autoritățile afirmă că procesul va fi transparent și deschis tuturor investitorilor interesați.

Prim-ministrul a anunțat privatizarea transparentă a hotelului „Zarea”.
Prim-ministrul a anunțat privatizarea transparentă a hotelului „Zarea”.

Prim-ministrul a declarat că scopul este nu doar obținerea unor venituri maxime la bugetul de stat, ci și valorificarea potențialului economic al hotelului prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei și revitalizarea centrului capitalei, scrie logos-pres.md

„Este un hotel cu un potențial mult mai mare decât cel valorificat în prezent. Căutăm investitori care vor dori să participe la o licitație transparentă pentru acest activ cu adevărat unic”, a declarat prim-ministrul. 

Prim-ministrul a subliniat că autoritățile intenționează să atragă cât mai mulți participanți, pentru ca statul să obțină un preț avantajos, iar obiectivul să fie valorificat ținând cont de potențialul său real. Până la 19 octombrie, Agenția Proprietății Publice primește cereri de la investitori. Totodată, tinerii arhitecți și reprezentanții profesiilor creative sunt invitați să prezinte până la 4 octombrie propunerile lor privind viitorul aspect al hotelului „Zarea”. 

După cum a scris anterior Logos Press, în actualul model de activitate, hotelul înregistrează o marjă netă de 1–2%, ceea ce este semnificativ sub indicatorii medii de piață pentru hotelurile din capitală, care, potrivit estimărilor, ating 15–25%. 

Totodată, hotelul, situat în partea centrală a Chișinăului, este considerat un activ cu potențial investițional ridicat. 

Hotelul este situat pe un teren cu o suprafață de 31 de ari, are 12 etaje și peste 6 mii de metri pătrați de spații. Acesta se află în centrul istoric al capitalei, în apropierea Academiei de Studii Economice din Moldova, Parcului Catedralei și Băncii Naționale a Moldovei. 

Direcțiile posibile de dezvoltare includ activitatea hotelieră, un aparthotel, spații de birouri, spații comerciale sau formate mixte cu servicii integrate.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici