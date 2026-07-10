Prețurile la legumele și fructele de sezon au scăzut la piețele din Moldova.

Odată cu creșterea volumului de produse autohtone, tarabele s-au umplut cu recolta proaspătă, iar cumpărătorii au posibilitatea să achiziționeze mai multe produse locale la prețuri accesibile.

În Piața Centrală din Capitală, tarabele sunt pline de fructe și legume de sezon. Odată cu apariția în cantități mai mari a producției autohtone, prețurile au început să scadă, transmite moldova1.md.

Astfel, roșiile se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul, iar castraveții costă 14 lei. La fructe, pepenele verde poate fi găsit cu 12 lei kilogramul, iar pepenele galben - cu 30 de lei.

Zmeura se vinde cu 80 de lei kilogramul, iar caisele costă în jur de 20 de lei kilogramul.

O scădere semnificativă de preț se observă și la cireșe. Dacă în urmă cu o lună acestea se vindeau cu peste 100 de lei kilogramul, acum pot fi cumpărate cu doar 20 de lei.

Cumpărătorii spun că, odată cu apariția fructelor și legumelor locale, oferta este mai bogată, iar prețurile au devenit mai accesibile. Acest lucru permite achiziționarea unui volum mai mare de legume și fructe proaspete fără cheltuieli considerabile.