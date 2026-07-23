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23 Iulie 2026, 12:02
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Prețurile la carburanți se apropie de 30 de lei

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noul preț maxim pentru benzină și motorină, valabil începând cu 24 iulie.

Prețurile la carburanți se apropie de 30 de lei.
Prețurile la carburanți se apropie de 30 de lei.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim pentru benzina 95 va fi de 29,89 lei pe litru (cu 21 de bani mai mult), iar pentru motorină – 29,80 lei pe litru (cu 31 de bani mai mult).

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară de 48 de bani pe litru. Decizia a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Prețurile la carburanți se apropie de 30 de lei

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