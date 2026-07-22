Prețurile la carburanți în Moldova continuă să crească.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 21 iulie noul preț maxim pentru benzină și motorină, care va intra în vigoare pe 23 iulie.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 29 lei 68 bani (cu 27 bani mai scump) pe litru, iar al motorinei - 29 lei 49 bani (cu 48 bani mai scump) pe litru.

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară de 48 bani pe litru. Decizia corespunzătoare a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.