theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Iulie 2026, 12:05
25 994
Copiază linkul
Link copiat

Prețurile la carburanți în Moldova continuă să crească

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 21 iulie noul preț maxim pentru benzină și motorină, care va intra în vigoare pe 23 iulie.

Prețurile la carburanți în Moldova continuă să crească.
Prețurile la carburanți în Moldova continuă să crească.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 29 lei 68 bani (cu 27 bani mai scump) pe litru, iar al motorinei - 29 lei 49 bani (cu 48 bani mai scump) pe litru.

Reamintim că, începând cu 1 august, în prețul benzinei și motorinei din Moldova va fi inclusă o taxă suplimentară de 48 bani pe litru. Decizia corespunzătoare a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Prețurile la carburanți în Moldova continuă să crească

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici