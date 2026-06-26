Prețurile apartamentelor din Moldova au început din nou să crească.

Piața imobiliară rezidențială a marcat în primul trimestru al acestui an o creștere ușoară a prețurilor, relevă date publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Astfel Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI), calculat în baza prețurilor de ofertă, a înregistrat valoarea de 233%, fiind în creștere cu 2,8% față de trimestrul IV 2025 și cu 10% față de trimestrul I 2025, informează Mold-Street.

Creșterea a avut loc în condițiile unei crize pe piață

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), indicele RPPI al prețurilor de pe piața primară a ajuns la 242,1%, înregistrând o creștere de 2,7% față de trimestrul IV al anului 2025 și de 9,6% comparativ cu trimestrul I al anului 2025.

Indicele RPPI pentru piața secundară a atins 226%, în creștere cu 2,8% față de trimestrul precedent și cu 10,3% în ritm anual.

Majorarea prețurilor s-a produs pe fondul așteptărilor privind stabilizarea pieței, valoarea proprietăților imobiliare crescând de aproximativ patru ori mai rapid decât rata inflației. În același timp, numărul total al tranzacțiilor imobiliare din primul trimestru al anului 2026 a scăzut semnificativ atât în segmentul rezidențial, cât și în cel nerezidențial. În cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, declinul a fost și mai accentuat, menționează BNM.

De menționat că, anul trecut, în municipiul Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de locuință a ajuns la 1.720 de euro, potrivit indicelui Acces Imobil.

Numărul tranzacțiilor imobiliare a scăzut semnificativ

Totodată, volumul total al autorizațiilor de construire eliberate la nivel național s-a redus comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, iar scăderea a fost și mai pronunțată în raport cu trimestrul precedent. Tendința este valabilă atât pentru segmentul rezidențial, cât și pentru cel nerezidențial.

Astfel, numărul autorizațiilor de construire emise în primul trimestru al anului 2026 a fost cu 3,5% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 23,7% sub nivelul trimestrului precedent.

În segmentul rezidențial au fost eliberate cu 0,9% mai puține autorizații decât în urmă cu un an și cu 18,2% mai puține decât în trimestrul anterior. În segmentul nerezidențial, diminuarea a fost de 10,7% în ritm anual și de 36,9% comparativ cu trimestrul precedent.

Din punct de vedere regional, în segmentul rezidențial, municipiul Chișinău a înregistrat o creștere de 8,3% a numărului de autorizații față de primul trimestru al anului 2025, însă o scădere de 14,9% comparativ cu trimestrul precedent. În celelalte regiuni ale Republicii Moldova s-a consemnat o reducere de 6,5% în ritm anual și de 20,4% față de trimestrul anterior.

Primul trimestru al anului 2026 s-a remarcat și printr-o diminuare semnificativă a numărului total de tranzacții imobiliare: cu 20,7% față de trimestrul precedent și cu 34,8% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În segmentul rezidențial, scăderea a fost de 24,6% față de trimestrul precedent și de 30,9% comparativ cu primul trimestru al anului 2025.

În segmentul nerezidențial, declinul a fost și mai accentuat: 74% față de trimestrul precedent și 79,4% în ritm anual.

În perioada de raportare au fost înregistrate 13.200 de tranzacții de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.

Potrivit BNM, creditele ipotecare reprezintă 48,8% din totalul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor din țară, în creștere cu 20 de puncte procentuale față de trimestrul precedent și cu 21,1 puncte procentuale în ritm anual.

În municipiul Chișinău, ponderea tranzacțiilor ipotecare reprezintă 80,9% din totalul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor, în creștere cu 21,4 puncte procentuale față de trimestrul precedent și cu 48,2 puncte procentuale comparativ cu primul trimestru al anului 2025.

Datele mai arată că în municipiul Chișinău au fost înregistrate 26,8% din totalul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a locuințelor din țară și 19,3% din totalul tranzacțiilor cu imobile nerezidențiale.

În primul trimestru al anului 2026 au fost înregistrate 2.026 de tranzacții de vânzare-cumpărare a imobilelor comerciale, cu 28% mai puține decât în trimestrul precedent și cu 70,4% mai puține față de primul trimestru al anului 2025. Totodată, au fost înregistrate 729 de tranzacții cu locuințe, în scădere cu 37,6% față de trimestrul precedent și cu 77,9% în ritm anual.

În ceea ce privește contractele de locațiune a bunurilor imobile, în trimestrul de raportare au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat 9.839 de contracte, cu 2,3% mai puține decât în trimestrul precedent, dar cu 31,8% mai multe comparativ cu primul trimestru al anului 2025.