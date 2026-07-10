Prețul motorinei în Moldova va depăși 26 de lei.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, valabile în perioada 11-13 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 7 bani și va costa 28,23 lei pe litru, iar prețul motorinei va crește cu 26 de bani, până la 26,02 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.