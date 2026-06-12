Prețul la energia electrică în Moldova este aproape dublu față de cel din Ucraina.

Tariful mediu este de 0,177 dolari pentru un kWh în perioada 2023–2026. Clasamentul a fost realizat de platforma GlobalPetrolPrices.com și publicat de Visual Capitalist, informează bani.md.

Moldova este la același nivel cu Islanda și peste țări precum Bulgaria, unde energia costă în medie 0,154 dolari/kWh, sau Norvegia și Brazilia, cu aproximativ 0,162 dolari/kWh.

În regiune, România ocupă locul 43 în lume, cu un tarif mediu de 0,212 dolari pentru un kWh, ceea ce înseamnă că românii plătesc mai mult pentru electricitate decât moldovenii. Ucraina are însă unul dintre cele mai mici prețuri din Europa, de aproximativ 0,08 dolari/kWh, situându-se mult mai jos în clasament.

Lider mondial la cele mai mari facturi pentru energie electrică este Bermuda, unde populația plătește în medie 0,466 dolari pentru un kWh. Irlanda se află pe locul doi cu 0,447 dolari, urmată de Italia cu 0,415 dolari și Germania cu 0,406 dolari/kWh.

Experții explică faptul că în Europa prețurile mari sunt influențate de taxele ridicate, investițiile în energia verde și costurile mari pentru întreținerea rețelelor electrice. În multe cazuri, factura finală include și taxe ecologice sau contribuții pentru tranziția energetică.

La polul opus se află Iranul, țara cu cea mai ieftină energie electrică din lume. Acolo, un kWh costă doar 0,003 dolari. Printre statele cu cele mai mici tarife se numără și Etiopia, Kârgâzstan, Irak, Angola și Egipt, unde energia este puternic subvenționată sau produsă din resurse proprii abundente.

Diferența dintre extreme este uriașă: un locuitor din Bermuda plătește pentru electricitate de peste 155 de ori mai mult decât un cetățean din Iran.