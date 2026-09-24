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bani.md logobani
24 Septembrie 2026, 09:57
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Prețul energiei electrice în România a crescut vertiginos până la 233 de euro/MWh: Moldova monitorizează piața

România, una dintre principalele piețe de unde Moldova importă energie electrică pentru a acoperi necesitățile din orele de vârf, s-a confruntat cu probleme în sistemul energetic și cu o creștere bruscă a prețurilor pe piața spot.

Prețul energiei electrice în România a crescut vertiginos până la 233 de euro/MWh: Moldova monitorizează piața.
Prețul energiei electrice în România a crescut vertiginos până la 233 de euro/MWh: Moldova monitorizează piața.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, pe 24 septembrie, prețul energiei electrice în România va ajunge la 233 de euro/MWh — al doilea cel mai ridicat nivel din Europa, relatează bani.md.

«Informații importante despre situația energiei electrice din România, de unde importăm și noi o parte din volumul necesar în orele de vârf», — a scris Junghietu în postarea sa.

Potrivit datelor prezentate de ministru, energia electrică vândută pe 23 septembrie pe piața românească «pentru ziua următoare» (PZU), cu livrare pe 24 septembrie, are un preț mediu de 1.224 de lei românești/MWh, echivalent cu aproximativ 233 de euro/MWh.

La acest nivel al prețurilor, România ocupă locul al doilea în Europa după costul energiei electrice pe piața spot. Este depășită doar de Ungaria, unde prețul ajunge la 239 de euro/MWh.

Creșterea prețurilor este asociată cu deficitul de capacități de generare comparativ cu nivelul consumului, în special în orele de vârf. Situația este agravată de indisponibilitatea a două blocuri nucleare la Cernavodă, reducerea producției hidrocentralelor și a centralelor eoliene, precum și de oprirea unor blocuri energetice pe cărbune din cauza avariilor, pe lângă capacitățile scoase din exploatare conform programului.

Producția hidrocentralelor este afectată și de nivelul scăzut al debitului Dunării.

Situația de pe piața românească are importanță și pentru Moldova, care depinde structural de importurile de energie electrică pentru acoperirea unei părți din consumul intern. Ministerul Energiei a subliniat anterior că integrarea cu piața energetică europeană și cooperarea cu România au o importanță-cheie pentru securitatea aprovizionării cu energie a Moldovei.

În prezent, consumatorii casnici deserviți de Premier Energy plătesc pentru energia electrică 2,39 lei/kWh, în timp ce pentru consumatorii deserviți de FEE-Nord tariful este de 2,88 lei/kWh.

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