Prețul combustibilului în Moldova continuă să scadă: ANRE a actualizat tarifele.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 25 iunie.

Astfel, benzina se va ieftini cu 12 bani și va costa 27,69 lei pe litru, iar motorina se va ieftini cu 26 bani, până la 25,06 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.