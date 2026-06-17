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Infotag.md logoInfotag
17 Iunie 2026, 16:26
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Premierul, despre scăderea creșterii PIB-ului Moldovei: Este o tendință regională

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că economia Europei traversează o perioadă dificilă, din cauza a două războaie în desfășurare, ale căror consecințe se resimt și în Republica Moldova.

Premierul, despre scăderea creșterii PIB-ului Moldovei: Este o tendință regională.
Premierul, despre scăderea creșterii PIB-ului Moldovei: Este o tendință regională.

„Trebuie să privim situația realist. Europa trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Cred că toți au văzut rezultatele primului trimestru: în toate economiile zonei euro s-a înregistrat o scădere de 0,2% și 0,1% (în Moldova, conform datelor statistice, -0,4%). Aceasta este o tendință regională care afectează serios pe toată lumea, în special țările mici, precum Republica Moldova. Desigur, această criză ne afectează, aceste două războaie (în Orientul Mijlociu și în Ucraina), care continuă”, a declarat premierul, citat de infotag.md.

Dar, potrivit lui, chiar și în acest context, anumite sectoare înregistrează creștere, ceea ce permite susținerea economiei Moldovei.

„În special – comerțul, industria, transportul și serviciile. Cred că acesta este un semnal foarte important pentru continuarea redresării creșterii noastre economice”, consideră Munteanu.

El a comunicat că exportul de bunuri și servicii, conform datelor statistice, a înregistrat o creștere de 10%, ceea ce „arată cererea lor și necesitatea dezvoltării acestui potențial”.

Premierul a explicat cum va reacționa Guvernul la aceste provocări.

„Vom continua implementarea reformelor și atragerea investițiilor…”, a explicat Munteanu.

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