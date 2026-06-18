Premierul, despre politica fiscală pentru anul 2027: Critica este binevenită, dar numai dacă este constructivă.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Guvernul propune o reformă elaborată prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor populației.

Declarația a fost făcută în contextul lansării consultărilor publice privind politica fiscală pentru anul 2027, informează logos-prss.md.

Reamintim că săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. În legătură cu acesta, în spațiul informațional au apărut deja comentarii referitoare la cele mai radicale propuneri ale ministerului.

În acest context, Alexandru Munteanu a subliniat că autoritățile sunt pregătite să ia în considerare cât mai multe propuneri și recomandări.

„Am discutat această chestiune cu miniștrii Finanțelor, Muncii și Protecției Sociale, precum și cu alți membri ai Guvernului”, a menționat el. — Am primit deja propuneri profesionale și vom continua discuțiile. Îi invit pe toți cei care doresc să-și aducă contribuția să se alăture acestui proces. Critica este binevenită, dar numai dacă este constructivă. Suntem pregătiți să includem cât mai multe propuneri, pentru a face acest proces unul profesional și eficient.”

Propunerile și recomandările vor fi analizate și luate în considerare la elaborarea finală a documentului.