theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
16 Iunie 2026, 20:36
5 360
Copiază linkul
Link copiat

Podul peste Prut va fi gata toamna, dar șoferii nu îl vor putea folosi imediat

Podul peste Prut de la Ungheni ar urma să fie finalizat în această toamnă, însă circulația între Republica Moldova și România nu va putea începe imediat.

Podul peste Prut va fi gata toamna, dar șoferii nu îl vor putea folosi imediat.
Podul peste Prut va fi gata toamna, dar șoferii nu îl vor putea folosi imediat.

Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni avansează conform planului, iar construcția ar urma să fie încheiată în aproximativ patru luni

Conform informațiilor prezentate de autoritățile române, România a început deja montarea elementelor de suprastructură — componente care susțin partea carosabilă. 

Proiectul include construirea drumului de acces, precum și a unui punct de trecere a frontierei. Aceste componente vor intra în faza de implementare după obținerea autorizațiilor necesare, iar durata estimată a lucrărilor este de 18 luni, informează Noi.md, citând Ziarul de Iași.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a explicat că proiectul punctului de trecere a frontierei a fost modificat la solicitarea Serviciului Vamal Român și a Poliției de Frontieră. Ca urmare, configurația inițială a trebuit ajustată, ceea ce a făcut imposibilă implementarea simultană a tuturor componentelor proiectului de investiții.

Conform planului actual, infrastructura vamală și cea pentru Poliția de Frontieră pot fi finalizate în primăvara anului 2028. După finalizarea lucrărilor de construcție va urma etapa de dotare a clădirilor și spațiilor tehnice cu echipamentele necesare funcționării, ceea ce poate amâna termenul de punere în funcțiune până în vara anului 2028.

În paralel continuă procedurile pentru construirea tronsonului de autostradă A8 între Iași și Ungheni. Conform graficului actual, acest tronson poate fi finalizat la aproximativ doi ani după punerea în funcțiune a infrastructurii de frontieră pe râul Prut.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici