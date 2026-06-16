Podul peste Prut va fi gata toamna, dar șoferii nu îl vor putea folosi imediat.

Podul peste Prut de la Ungheni ar urma să fie finalizat în această toamnă, însă circulația între Republica Moldova și România nu va putea începe imediat.

Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni avansează conform planului, iar construcția ar urma să fie încheiată în aproximativ patru luni

Conform informațiilor prezentate de autoritățile române, România a început deja montarea elementelor de suprastructură — componente care susțin partea carosabilă.

Proiectul include construirea drumului de acces, precum și a unui punct de trecere a frontierei. Aceste componente vor intra în faza de implementare după obținerea autorizațiilor necesare, iar durata estimată a lucrărilor este de 18 luni, informează Noi.md, citând Ziarul de Iași.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România a explicat că proiectul punctului de trecere a frontierei a fost modificat la solicitarea Serviciului Vamal Român și a Poliției de Frontieră. Ca urmare, configurația inițială a trebuit ajustată, ceea ce a făcut imposibilă implementarea simultană a tuturor componentelor proiectului de investiții.

Conform planului actual, infrastructura vamală și cea pentru Poliția de Frontieră pot fi finalizate în primăvara anului 2028. După finalizarea lucrărilor de construcție va urma etapa de dotare a clădirilor și spațiilor tehnice cu echipamentele necesare funcționării, ceea ce poate amâna termenul de punere în funcțiune până în vara anului 2028.

În paralel continuă procedurile pentru construirea tronsonului de autostradă A8 între Iași și Ungheni. Conform graficului actual, acest tronson poate fi finalizat la aproximativ doi ani după punerea în funcțiune a infrastructurii de frontieră pe râul Prut.