Plugaru: Nu este corect ca președinta țării să fie plătită ca un specialist din minister.

Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei.

Explicațiile au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care susține că majorările urmăresc corectarea unor dezechilibre salariale existente de mai mulți ani, informează realitatea.md.

Ministra a declarat că, salariul președintei este comparabil cu cel al unui specialist din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, situație pe care o consideră nejustificată.

„Astăzi, președinta țării are un salariu cât are un specialist la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ne întrebăm dacă este corect ca persoana care răspunde de întreaga țară să aibă salariul unui specialist din direcție. Probabil că nu”, a declarat Natalia Plugaru.

Oficiala a precizat că, deși majorările pentru primele persoane în stat sunt considerabile, acestea vizează doar trei funcții – președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministrul –, astfel încât impactul bugetar este limitat.

În același timp, Natalia Plugaru a îndemnat ca majorările să fie analizate nu doar prin prisma procentelor, ci și a valorii nominale a salariilor.

„Să nu ne uităm doar la procentele de creștere. În spațiul public s-a vorbit despre majorări de 100 sau chiar 200 la sută, însă trebuie să vedem și valoarea nominală. Istoric, aceste funcții au rămas cu salarii mici, iar acum a fost momentul să ajustăm nivelul de salarizare”, a spus ministra.

Totodată, oficiala a recunoscut că și alte categorii de angajați din sectorul public au nevoie de salarii mai mari, menționând în special asistenții sociali.

„Îmi doresc salarii mult mai bune și pentru asistenții sociali. Sunt cei care duc cel mai mare greu”, a afirmat Natalia Plugaru.