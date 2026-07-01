theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
1 Iulie 2026, 09:22
4 666
Copiază linkul
Link copiat

Plugaru: Nu este corect ca președinta țării să fie plătită ca un specialist din minister

Salariile președintelui Republicii Moldova, prim-ministrului și președintelui Parlamentului vor crește până la 65.000 de lei, iar cele ale deputaților vor ajunge la aproximativ 37.000 de lei.

Plugaru: Nu este corect ca președinta țării să fie plătită ca un specialist din minister.
Plugaru: Nu este corect ca președinta țării să fie plătită ca un specialist din minister.

Explicațiile au fost oferite de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care susține că majorările urmăresc corectarea unor dezechilibre salariale existente de mai mulți ani, informează realitatea.md.

Ministra a declarat că, salariul președintei este comparabil cu cel al unui specialist din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, situație pe care o consideră nejustificată.

„Astăzi, președinta țării are un salariu cât are un specialist la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ne întrebăm dacă este corect ca persoana care răspunde de întreaga țară să aibă salariul unui specialist din direcție. Probabil că nu”, a declarat Natalia Plugaru.

Oficiala a precizat că, deși majorările pentru primele persoane în stat sunt considerabile, acestea vizează doar trei funcții – președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministrul –, astfel încât impactul bugetar este limitat.

În același timp, Natalia Plugaru a îndemnat ca majorările să fie analizate nu doar prin prisma procentelor, ci și a valorii nominale a salariilor.

„Să nu ne uităm doar la procentele de creștere. În spațiul public s-a vorbit despre majorări de 100 sau chiar 200 la sută, însă trebuie să vedem și valoarea nominală. Istoric, aceste funcții au rămas cu salarii mici, iar acum a fost momentul să ajustăm nivelul de salarizare”, a spus ministra.

Totodată, oficiala a recunoscut că și alte categorii de angajați din sectorul public au nevoie de salarii mai mari, menționând în special asistenții sociali.

„Îmi doresc salarii mult mai bune și pentru asistenții sociali. Sunt cei care duc cel mai mare greu”, a afirmat Natalia Plugaru.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici