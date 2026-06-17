Plafonul de garantare a depozitelor bancare va fi majorat treptat la nivelul din UE — 100.000 de euro.

Începând cu 1 ianuarie 2028, nivelul de acoperire a depozitelor bancare ar urma să fie majorat de la 200.000 de lei la 500.000 de lei.

Proiectul de lege corespunzător urmărește consolidarea și modernizarea cadrului normativ privind garantarea depozitelor.

Documentul prevede introducerea unui mecanism gradual de majorare a nivelului de acoperire a depozitelor garantate, până la asigurarea unui plafon de garantare similar statelor UE de 100.000 euro – în condițiile în care nivelul actual al plafonului de garantare este de 200.000 lei (circa 10.000 euro), scrie mold-street.com.

Creșterea va avea loc etapizat:

500.000 de lei — din 1 ianuarie 2028;

un milion de lei — începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2031;

100.000 de euro (circa două milioane lei) — începând cu data de 1 ianuarie a anului următor expirării perioadei de 4 ani de la data semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2035.

Autorul inițiativei, Ministerul Finanțelor, menționează că majorarea plafonului va consolida încrederea în bănci. Totuși, pentru a atinge nivelul UE, vor fi necesare contribuții suplimentare din partea băncilor — acestea formează partea principală a Fondului de acoperire a depozitelor.

Proiectul de lege a trecut de consultarea preliminară cu Banca Națională a Moldovei și sectorul bancar (Asociația Băncilor și 10 bănci active). Observațiile și propunerile lor au fost luate în considerare la elaborarea finală. Băncile au obținut, în special, prelungirea perioadei de tranziție cu un an — până în 2035.

Documentul ajustează și terminologia: termenul „bancă” este înlocuit cu „instituție de credit”, iar „depozit garantat” cu „depozit acoperit”. Sunt clarificate și introduse definiții noi.

Banca Națională a Moldovei este consacrată ca autoritate pentru autorizarea, supravegherea și constatarea indisponibilității depozitelor instituțiilor de credit. Fondul de garantare a depozitelor devine responsabil de administrarea schemei de garantare a depozitelor.

La începutul acestui an, Fondul de acoperire a depozitelor bancare acoperea complet aproximativ 96% din toți deponenții și circa 20% din suma totală a depozitelor.

Evoluția plafonului de garantare în Moldova: