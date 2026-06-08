Piața de carte din Moldova nu depășește 100 de milioane de lei pe an.

Conform proiectului „Programului de implementare a strategiei culturii și patrimoniului național pentru anii 2026–2030”, acest indicator este semnificativ mai mic decât media regională, ceea ce indică o stagnare sistemică a sectorului, transmite logos-pres.md.

În prezent, în Moldova sunt înregistrate 139 de edituri active, care publică anual aproximativ 2.500 de titluri de cărți (preponderent în limba română). Cu un volum anual total de producție de 98–100 milioane de lei, piața cărților moldovenești este limitată și practic înlocuită de produsele importate, a căror cotă pe rafturile librăriilor rămâne dominantă. Calculat pe cap de locuitor, aceasta este de doar 40 de lei pe an, mult sub media regională.

În fiecare an, statul susține publicarea a 80–90 de titluri, distribuind 20-25 mii de exemplare către biblioteci, însă procedurile de selecție sunt considerate stricte, iar numărul de exemplare insuficient.

Ministerul Culturii menționează că, chiar și scutirea producției de carte de plata TVA-ului nu a dus încă la schimbări semnificative în sector.

Piața este influențată de un sortiment limitat de genuri, care nu satisface cerințele cititorului modern. De asemenea, se resimte aproape totală absență a promovării finanțate a autorilor locali. În final, sectorul suferă din cauza lipsei platformelor moderne pentru distribuția cărților electronice și audio.

Numărul redus de publicații online și deficitul canalelor digitale confirmă că industria se adaptează lent la formele moderne de consum cultural.

Programul pentru 2026–2030 prevede alocarea a 67 milioane de lei pentru susținerea sectorului (traduceri, publicarea de cărți și periodice), cu o creștere treptată de la 12 milioane în 2026 până la 15 milioane în 2030. Obiectivul este publicarea a cel puțin 80 de titluri anual, sprijinirea autorilor și traducătorilor, precum și dezvoltarea programelor de lectură.

Totuși, din suma totală de 67 milioane de lei, bugetul de stat garantează doar 38 milioane de lei. Restul de 29 milioane de lei (peste 40% din buget) rămân în categoria „cheltuieli neacoperite”.