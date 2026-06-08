Peste 100 de reprezentanți ai R. Moldova au vizitat România pentru schimb de experiență privind gestionarea fondurilor UE.

Pentru acestea sunt alocate fonduri de preaderare, iar Moldova învață din România cum să le atragă și să le utilizeze eficient, transmite moldova1.md.

Peste o sută de primari, medici, pedagogi și antreprenori din Moldova au vizitat orașul românesc Roman pentru a prelua experiența privind atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

„Este o experiență foarte utilă pentru noi. Sperăm că și țara noastră mică va adera la Uniunea Europeană și va putea beneficia de fondurile preaderare. Dorim să preluăm experiența României, să înțelegem cu ce dificultăți s-a confruntat pe acest drum, pentru a evita probleme similare la noi”, a declarat primarul satului Cârnățeni din raionul Căușeni, Oleg Savca.

„Am văzut cum se dezvoltă orașul Roman. Practic, ne simțim aici ca acasă. Preluăm cele mai bune practici și învățăm să atragem fonduri europene, deoarece acum Moldova parcurge o etapă foarte importantă și promițătoare de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a menționat primarul orașului Sângerei, Arcadie Covalev.

Orașul a devenit primul din România unde a fost construită o microhidrocentrală și s-a obținut dreptul de a produce independent energie electrică. Proiectul, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost finanțat de Uniunea Europeană.

„Procesul nu a fost ușor, au apărut dificultăți. De la apariția ideii până la finalizarea proiectului pot trece între cinci și șapte ani”, a spus primarul municipiului Roman, România, Laurențiu Leoreanu.

La spitalul local de urgență a fost deschis un Centru de imagistică medicală. Pentru crearea acestuia au fost alocate aproape 2,4 milioane de euro.

„Am atras finanțare europeană pentru dezvoltarea spitalului și îmbunătățirea calității asistenței medicale. Astfel, am echipat spitalul cu echipamente de ultimă generație”, a declarat directoarea spitalului de urgență din Roman, Maria Andrici.

Evenimentul, ajuns la a 17-a ediție, a fost organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova.