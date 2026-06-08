theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldova1.md logomoldova1
8 Iunie 2026, 22:59
191
Copiază linkul
Link copiat

Peste 100 de reprezentanți ai R. Moldova au vizitat România pentru schimb de experiență privind gestionarea fondurilor UE

Consolidarea securității energetice, dotarea spitalelor, implementarea reformelor sociale. Țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană se pot baza pe sprijin pentru astfel de proiecte.

Peste 100 de reprezentanți ai R. Moldova au vizitat România pentru schimb de experiență privind gestionarea fondurilor UE.
Peste 100 de reprezentanți ai R. Moldova au vizitat România pentru schimb de experiență privind gestionarea fondurilor UE.

Pentru acestea sunt alocate fonduri de preaderare, iar Moldova învață din România cum să le atragă și să le utilizeze eficient, transmite moldova1.md.

Peste o sută de primari, medici, pedagogi și antreprenori din Moldova au vizitat orașul românesc Roman pentru a prelua experiența privind atragerea și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

„Este o experiență foarte utilă pentru noi. Sperăm că și țara noastră mică va adera la Uniunea Europeană și va putea beneficia de fondurile preaderare. Dorim să preluăm experiența României, să înțelegem cu ce dificultăți s-a confruntat pe acest drum, pentru a evita probleme similare la noi”, a declarat primarul satului Cârnățeni din raionul Căușeni, Oleg Savca.

„Am văzut cum se dezvoltă orașul Roman. Practic, ne simțim aici ca acasă. Preluăm cele mai bune practici și învățăm să atragem fonduri europene, deoarece acum Moldova parcurge o etapă foarte importantă și promițătoare de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană”, a menționat primarul orașului Sângerei, Arcadie Covalev.

Orașul a devenit primul din România unde a fost construită o microhidrocentrală și s-a obținut dreptul de a produce independent energie electrică. Proiectul, în valoare de 4,5 milioane de euro, a fost finanțat de Uniunea Europeană.

„Procesul nu a fost ușor, au apărut dificultăți. De la apariția ideii până la finalizarea proiectului pot trece între cinci și șapte ani”, a spus primarul municipiului Roman, România, Laurențiu Leoreanu.

La spitalul local de urgență a fost deschis un Centru de imagistică medicală. Pentru crearea acestuia au fost alocate aproape 2,4 milioane de euro.

„Am atras finanțare europeană pentru dezvoltarea spitalului și îmbunătățirea calității asistenței medicale. Astfel, am echipat spitalul cu echipamente de ultimă generație”, a declarat directoarea spitalului de urgență din Roman, Maria Andrici.

Evenimentul, ajuns la a 17-a ediție, a fost organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor din Republica Moldova.

Sursă
moldova1.md logomoldova1
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici