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mold-street.com logomold-street
6 Iulie 2026, 08:18
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Pentru prima dată în ultimii cinci ani, BNM va transfera o parte din profit la bugetul statului

Banca Naţională a Moldovei (BNM) susţine că va transfera în acest an la bugetul statului circa 910 milioane de lei, adică „50 la sută din profitul disponibil pentru distribuire aferent anului 2025”.

Pentru prima dată în ultimii cinci ani, BNM va transfera o parte din profit la bugetul statului.
Pentru prima dată în ultimii cinci ani, BNM va transfera o parte din profit la bugetul statului.

Este pentru prima dată, din anul 2021, când BNM va distribui la bugetul de stat o parte din profit şi se întâmplă chiar dacă anul trecut pierderea netă (contabilă) din activitatea Băncii Naţionale a constituit 873 de milioane de lei, comparativ cu profitul net (contabil) de peste şase miliarde de lei în anul 2024, informează Mold-Street.

Autoritatea bancară susţine că totul este „în conformitate cu mecanismul stabilit la art.20 alin.(5) din Legea nr.548/1995 (cu privire la Banca Naţională a Moldovei n.r.)”, care stabileşte modul în care are loc repartizarea profitului şi acoperirea pierderilor BNM.

„Aceasta cotă se aplică considerând că nivelul capitalului statutar raportat la totalul datoriilor monetare ale BNM, care, anterior distribuirii profitului disponibil, la 31 decembrie 2025, s-a situat la 6,93 la sută, încadrându-se în intervalul reglementat de 4,00-10,00 la sută din obligaţiuni monetare”, precizează BNM.

Potrivit BNM, 50 la sută din profitul disponibil pentru distribuire a fost alocat pentru majorarea capitalului autorizat – acesta atingând nivelul de 1/3 din capitalul statutar, şi a fondului general de rezervă – acesta atingând nivelul de 2/3 din capitalul statutar. Respectiv restul de 50 la sută din profitul disponibil pentru distribuire urmează a fi transferat la bugetul de stat pe parcursul anului 2026.

„Ca urmare a acestei distribuiri, nivelul capitalului statutar raportat la totalul datoriilor monetare a crescut la 7,92 la suta la 31 decembrie 2025”, afirmă BNM.

Totodată, autoritatea bancară menţionează că „profitul disponibil pentru distribuire, calculat pornind de la profitul / pierderea neta (contabilă) după acoperirea pierderilor nerealizate din diferenţe de curs valutar şi defalcarea veniturilor nerealizate din reevaluarea metalelor preţioase, a constituit 1.821 milioane de lei – în diminuare faţă de 3.222 milioane de lei înregistrat în 2024 anul”.

Potrivit BNM, reducerea profitului disponibil pentru distribuire faţă de perioada precedentă a fost determinată, în principal, de contracţia veniturilor nete din gestionarea rezervelor valutare, pe fondul diminuarii rentabilităţii rezervelor acestora în contextul ciclului de relaxare monetară promovat de principalele banci centrale, scăderea veniturilor nete realizate din operaţiuni de conversie valutară, precum şi de majorarea cheltuielilor generate de remunerarea disponibilitaţilor Ministerului Finanţelor.

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