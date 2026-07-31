Pensii, indemnizații și ajutorul social: CNAS a publicat graficul plăților pentru august.

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat finanțarea primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna august, în valoare totală de 73 milioane de lei.

Potrivit instituției, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi finanțate la 4 august. Ulterior, la 10 august vor fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la 12 august va fi transferat ajutorul social, transmite stiri.md.

Tot în cursul lunii august, CNAS va efectua plăți pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, indemnizațiile de maternitate, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea gemenilor și indemnizațiile paternale. Acestea vor fi finanțate în trei tranșe, la 7, 14 și 21 august.

Instituția reamintește beneficiarilor că prestațiile sociale pot fi încasate fie prin transfer pe un card bancar social sau într-un cont bancar asociat prin aplicația EVO, fie de la orice oficiu poștal din țară.

CNAS atrage atenția că beneficiarii care aleg să ridice banii de la oficiile poștale trebuie să o facă în termen de trei luni. În caz contrar, plata va fi suspendată.

Pentru reluarea plăților, persoanele vizate trebuie să se adreseze Casei Teritoriale de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu și să depună o cerere, prezentând actul de identitate.