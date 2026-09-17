Pensia privată ar putea deveni mai accesibilă pentru un număr mai mare de cetățeni în Moldova.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune extinderea categoriilor de persoane care vor putea adera la fondurile de pensii facultative, precum și eliminarea condiției privind numărul minim de contribuții.

Potrivit vicepreședintelui CNPF, Vladimir Rusnac, proiectul de lege respectiv a fost deja plasat pe platforma guvernamentală pentru consultări publice, relatează omniapres.md.

În prezent, dreptul de a adera la fondurile de pensii facultative îl au, în principal, salariații. CNPF propune extinderea acestui drept și asupra antreprenorilor individuali, precum și asupra altor persoane care obțin venituri suplimentare din surse legale.

O altă modificare vizează condițiile de obținere a mijloacelor acumulate în fondurile de pensii facultative. În prezent, legislația prevede atingerea vârstei de 60 de ani și achitarea a cel puțin 60 de contribuții lunare.

„În proiectul pe care l-am supus dezbaterilor pe platforma guvernamentală, am exclus numărul contribuțiilor. Nu considerăm necesar acest număr”, a declarat Vladimir Rusnac la TVR Moldova.

Astfel, dacă modificările vor fi aprobate, persoana va putea achita contribuții atât cât îi permit posibilitățile financiare, fără obligația de a atinge pragul de 60 de contribuții.

CNPF susține că drepturile asupra mijloacelor acumulate vor fi păstrate chiar și în cazul în care persoana va achita contribuții doar câteva luni, iar ulterior nu va mai putea efectua plăți.

„Chiar dacă cetățeanul a efectuat 3, 4, 5 sau 10 contribuții, drepturile sale se păstrează până la pensionare”, a explicat Rusnac.

Mijloacele acumulate trebuie să rămână în contul participantului până la atingerea vârstei stabilite, iar în acest timp administratorul fondului le va putea capitaliza în funcție de condițiile de pe piața financiară.