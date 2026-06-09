Pensia medie din România este de peste două ori mai mare decât cea din Republica Moldova.

Prin comparație, în Republica Moldova, pensia medie pentru limită de vârstă variază între 4.450 și 4.824 de lei moldovenești, chiar după indexarea de 6,84% aplicată din 1 aprilie, informează ziua.md.

Datele CNPP arată că pensia medie pentru limită de vârstă în România este de 3.114 lei românești (circa 11.850 de lei moldovenești), fiind acordată unui număr de peste 3,78 milioane de persoane. Comparativ, raportat la moneda moldovenească, pensia medie din România depășește cu aproximativ 5.800 de lei pensia medie din Republica Moldova.

În Republica Moldova, pensia minimă pentru limită de vârstă este de 3.264 de lei, iar persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani beneficiază de o pensie minimă garantată de 3.525 lei.

Persoanele care au un stagiu incomplet de cotizare primesc în medie o pensie cuprinsă între 1.800 și 2.500 de lei moldovenești, calculul exact fiind direct proporțional cu numărul de ani munciți. În cazul persoanelor care nu au acumulat stagiul minim de cotizare de 15 ani, Republica Moldova acordă o alocație socială pentru vârstnici în valoare de 1.632 lei lunar, reprezentând jumătate din pensia minimă garantată.