Patru companii au împărțit miliardele din exporturile de cereale ale Republicii Moldova.

Sezonul agricol (iulie 2025 – mai 2026) a fost unul dintre cele mai reușite pentru sectorul agricol moldovenesc din ultimii patru ani.

Potrivit analizei expertului economic Iurie Rija, Republica Moldova a exportat 2,63 milioane de tone de cereale și culturi oleaginoase, iar veniturile totale în valută au depășit 17,7 miliarde de lei. Experții remarcă maturizarea calitativă și diversificarea pieței interne, transmite rupor.md.

Principalii factori de creștere și recorduri

Floarea-soarelui: A devenit principalul motor al exportului moldovenesc. Volumul livrărilor a atins un record absolut — 809.878 tone. Acesta este de trei ori mai mare decât în sezonul 2022–2023 și aproape cu 50% mai mult decât sezonul precedent (548.453 tone).

Rapița: A înregistrat o recuperare puternică după scăderea din anii 2024–2025. Exportul a crescut până la maximul ultimilor patru ani, ajungând la 297.448 tone.

Porumb: A crescut până la 301.522 tone. Acest rezultat a depășit prăbușirea de anul trecut, dar încă nu a atins nivelurile de vârf din anii precedenți (peste 475.000 tone).

Orz: A demonstrat stabilitate, cu un rezultat de 132.513 tone.

Anomalia pe piața grâului

Exportul total de grâu a fost impresionant, de 1,096 milioane de tone, însă experții au observat o dinamică extrem de neobișnuită. Livrările în masă au început abia în martie 2026. Ca urmare a unei pauze prelungite, peste 30% din volumul anual total de grâu (peste 350.000 tone) a părăsit depozitele țării în regim de urgență — în doar ultimele trei luni ale sezonului.

Prețuri și profit

Floarea-soarelui își păstrează statutul de cea mai profitabilă cultură pentru agricultorii moldoveni:

Floarea-soarelui: 11,47 lei/kg (aproape de maximul istoric)

Rapița: 9,07 lei/kg

Porumb: 4,25 lei/kg

Orz și ovăz: aproximativ 3,7 lei/kg

Liderii exportului agricol moldovenesc

Analiza pieței indică o concentrare ridicată a capitalului în jurul a patru dintre cei mai mari traderi, care au asigurat o mare parte din livrări: