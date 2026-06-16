Patru bănci controlează 83% din sistemul bancar al Moldovei.

Potrivit documentului, gradul ridicat de concentrare face ca aceste instituții să fie considerate bănci de importanță sistemică, având un rol crucial pentru funcționarea economiei și a sistemului financiar.

Experții FMI arată că Banca Națională a Moldovei desemnase, până în mai 2025, patru instituții bancare drept bănci sistemice. Împreună, acestea controlează circa 83% din activele sectorului bancar, ceea ce reflectă o dependență semnificativă a sistemului financiar de un număr restrâns de jucători, informează bani.md.

Raportul menționează că aceste bănci sunt supuse unor cerințe suplimentare de capital, menite să reducă riscurile pentru stabilitatea financiară. Nivelul amortizoarelor de capital variază între 0,5% și 1,5%, în funcție de importanța fiecărei instituții pentru sistemul bancar.

Potrivit FMI, concentrarea ridicată a pieței bancare nu reprezintă neapărat un risc imediat, însă necesită o monitorizare atentă din partea autorităților, având în vedere impactul pe care eventualele dificultăți ale unei bănci sistemice l-ar putea avea asupra întregii economii.