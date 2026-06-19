Parlamentul a explicat de ce Republica Moldova adoptă legi pentru nave pe care nu le deține.

Republica Moldova se pregătește intens pentru traficul maritim mondial, deși flota proprie deocamdată nu deține nicio navă sub pavilion național.

În încercarea de a scoate țara din „lista neagră” a navigației și de a „fi în rând cu lumea”, Parlamentul a ratificat joi, 18 iunie, două convenții maritime internaționale, informează logos-pres.md.

Este vorba despre Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor și Convenția internațională de la Nairobi privind eliminarea navelor scufundate.

Deputatul Adrian Băluțel susține că existența unui port obligă Republica Moldova să respecte astfel de standarde internaționale.

„Avem port, avem nave care traversează, avem rute maritime pe care le folosim și, în acest context, trebuie să fim parte la convențiile internaționale care prevăd elemente ce țin de activitatea maritimă, ne place nouă sau nu, susținem activitatea portului sau nu. Iar în ultimii ani vedem că Portul Internațional Giurgiulești doar și-a crescut din relevanță și din trafic. În momentul în care o navă din Portul Giurgiulești pleacă spre Constanța sau spre Istanbul, aceasta este o rută maritimă. Atâta timp cât o corabie pleacă din Portul Internațional Liber Giurgiulești spre orice altă destinație, Republica Moldova trebuie să fie parte a convențiilor și normelor internaționale care reglementează orice s-ar putea întâmpla cu această navă: evacuarea epavelor, asigurarea, gestionarea și alte elemente”, a declarat Băluțel.

Obligația statului

Directorul Agenției Navale, Igor Zaharia, a menționat că în prezent nicio navă nu este înregistrată sub pavilionul Republicii Moldova, însă țara este obligată să respecte prevederile acestor convenții, fiind stat-port:

„Complexul portuar Giurgiulești este situat pe sectorul maritim al Dunării, astfel că prevederile convențiilor maritime internaționale se aplică automat. Noi, ca stat – nu doar ca stat de pavilion, ci și ca stat port – suntem obligați să implementăm aceste norme.”

Revenirea pe lista albă și „să fim în rând cu lumea”

Totodată, secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a explicat că un alt scop al numeroaselor proiecte de lege din domeniul maritim adoptate de parlament este excluderea Republicii Moldova din „lista neagră” a Memorandumului de Înțelegere de la Paris (Paris MoU) privind controlul navelor de către statul-port.

„Într-adevăr, nu avem nave maritime înregistrate, deoarece trebuie să aderăm la o serie de convenții pentru a intra pe «lista albă». Toate acțiunile noastre sunt orientate spre a ieși din «lista neagră», în care, din păcate, am intrat acum câțiva ani”, a declarat Păscăluță, precizând că patru convenții au fost deja aprobate, mai rămânând încă șase.

La rândul său, deputatul Petru Burduja a concluzionat dezbaterile: „Deoarece nu avem nicio navă maritimă, dar elaborăm și adoptăm astfel de legi, înseamnă că le adoptăm pentru a fi la fel ca alții.”

Problema terenurilor

Între timp, autoritățile continuă lucrările pentru extinderea Portului Internațional Liber Giurgiulești. Potrivit lui Nicolae Mîndra, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, viziunea autorităților rămâne aceeași, dar există nuanțe.

„În ceea ce privește portul, poziția ministerului nu s-a schimbat: Portul Internațional Liber Giurgiulești trebuie extins. Lucrăm, inclusiv cu Ministerul Mediului, pentru a debloca situația terenurilor. Ca în orice infrastructură de transport, accentul principal este pus pe economie”, a declarat Mîndra.