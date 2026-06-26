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logos.press.md logologos
26 Iunie 2026, 17:46
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Parlamentul a aprobat ratificarea acordului de împrumut de 218,2 milioane de euro de la BIRD

Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 218,2 milioane de euro.

Parlamentul a aprobat ratificarea acordului de împrumut de 218,2 milioane de euro de la BIRD.
Parlamentul a aprobat ratificarea acordului de împrumut de 218,2 milioane de euro de la BIRD.

Fondurile sunt destinate susținerii Programului de politici de creștere rezilientă.

Împrumutul va fi direcționat către finanțarea bugetului de stat, precum și implementarea reformelor structurale. Creditul este acordat pe o perioadă de 30 de ani, cu 9 ani perioadă de grație, iar debursarea va fi realizată într-o singură tranșă. Măsurile incluse în program vizează modernizarea achizițiilor publice, digitalizarea serviciilor, consolidarea protecției sociale și stimularea creșterii economice sustenabile, scrie logos-pres.md.

Principalele condiții ale împrumutului:

sumă: 218,2 milioane de euro;

termen de rambursare: 30 de ani;

perioadă de grație: 9 ani;

rata dobânzii: EURIBOR (6 luni) + marjă variabilă (aproximativ 1,11 p.p. la momentul semnării);

comision unic pentru acordarea creditului: 0,25%; comision pentru angajament: 0,25% din soldul neutilizat al fondurilor;

debursare: într-o singură tranșă;

termenul limită pentru utilizarea fondurilor: 29 decembrie 2028.

„Acordul de împrumut este legat de reforme, motiv pentru care este preferențial. Fiind țară membră a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, trebuie să implementăm anumite reforme pentru a avea acces la finanțare preferențială. În acest caz, acordul prevede șapte reforme care trebuiau realizate înainte de aprobarea împrumutului de către Banca Mondială”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Ion Gumene.

Este vorba despre reforme în domenii cheie precum administrația publică, mediul de afaceri, transparența financiară, educația, piața muncii, energia și infrastructura.

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