Parlamentul a adoptat o lege privind constituirea stocurilor obligatorii de gaze în Transnistria.

Pentru a asigura stabilitatea livrărilor, ANRE a prelungit deja mandatul SA „Moldovagaz” în calitate de responsabil pentru aprovizionarea Transnistriei până la 31 decembrie 2026.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în a doua lectură, proiectul de lege care obligă regiunea transnistreană să formeze stocuri de gaze naturale în cazul unor posibile întreruperi în livrări. Noile reguli vor intra în vigoare după publicarea în „Monitorul oficial”, transmite rupor.md.

Noutățile-cheie ale legii:

Limită pentru rezerve: furnizorul este obligat să formeze, etapizat, stocuri în volum de cel puțin 15% din consumul mediu anual al malului stâng al Nistrului.

Baza de calcul: indicatorul mediu va fi luat pentru ultimii 5 ani. Din acesta va fi exclus gazul care este utilizat pentru producerea energiei electrice exportate în afara regiunii.

Termene de constituire: stocurile trebuie create până la 1 noiembrie, conform graficului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Primele rezerve după noua schemă vor fi pregătite pentru sezonul de încălzire 2026–2027.

Control și utilizare: în perioada de iarnă (1 noiembrie – 31 martie), furnizorul va raporta în mod regulat despre stocuri către ministerul de resort și ANRE. Utilizarea gazului peste limite va fi permisă doar în cazuri excepționale și cu acordul autorităților.

Protecția consumatorilor și reglementarea tarifelor

Pentru a asigura stabilitatea livrărilor, ANRE a prelungit deja mandatul SA „Moldovagaz” în calitate de responsabil pentru aprovizionarea Transnistriei până la 31 decembrie 2026.

În plus, deputații au aprobat o modificare importantă pentru protejarea bugetelor cetățenilor: dacă mai multe rețele de distribuție a gazelor au același proprietar, cheltuielile lor administrative pot fi incluse în tarif o singură dată. Astfel, se va exclude majorarea artificială a prețurilor din cauza dublării cheltuielilor.

Potrivit declarației autorilor proiectului, aceste măsuri vor reduce riscurile unor crize energetice de amploare și vor consolida siguranța alimentării cu gaze a consumatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. La nivel național în Republica Moldova, o astfel de obligație este deja în vigoare, însă acum sistemul a fost adaptat și la specificul regiunii transnistrene.