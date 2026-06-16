Până unde va ajunge Autostrada A8 în R. Moldova. Vladimir Bolea vine cu precizări.

Segmentul care va asigura legătura infrastructurii de mare viteză până la frontiera cu Republica Moldova, urmează să fie semnat între Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și compania italiană Itinera Spa, informează tvrmoldova.md.

Potrivit ministrului, tronsonul va continua până în apropierea localității Berești, la frontiera cu Republica Moldova, pe o distanță de circa 4,7 kilometri.

Bolea a menționat că autoritățile României și-au propus să finalizeze construcția autostrăzii A8 până la Berești până la sfârșitul anului 2028. El a adăugat că până atunci Moldova va avea acces la primul tronson complet de autostradă prin noul pod și punctul vamal, care vor asigura legătura cu rețeaua europeană de drumuri.

Contractul pentru construcția celui de-al patrulea tronson al autostrăzii A8 urmează să fie semnat între compania națională de investiții rutiere CNIR și compania italiană Itinera Spa. Procedura avansează după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse în urma licitației, permițând finalizarea etapelor pregătitoare.

Proiectul prevede un termen de realizare de 46 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 pentru construcție. Prioritar va fi tronsonul de 2,77 km dintre nodul rutier Golești și podul peste Prut din Ungheni, considerat esențial pentru legătura cu Moldova. Lungimea totală a tronsonului este de 15,5 kilometri, include 14 poduri și pasaje, două tuneluri, dintre care unul are o lungime de aproximativ 1,7 km, precum și două noduri rutiere cu ieșiri către spitalul regional și aeroportul Iași.

După construirea podului din Ungheni, cunoscut sub numele de „Podul de Flori”, care este planificat să fie finalizat în 2027, autoritățile intenționează să înceapă lucrările la podul Costești–Stânca.

De asemenea, proiectele podurilor de la Fălciu și Bumbăta vor fi scoase la licitație după finalizarea studiilor de mediu.

Ministrul a subliniat că toate aceste proiecte sunt susținute de Guvernul României și finanțate parțial din fonduri europene. Potrivit acestuia, aceste investiții sunt destinate cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și contribuie la apropierea infrastructurală și economică dintre Republica Moldova și România.