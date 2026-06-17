Până în 2030, Moldova va cheltui 2,4 milioane de euro pentru inventarierea pădurilor.

Până în 2030, Republica Moldova va cheltui 2,4 milioane de euro pentru inventarierea pădurilor.

Conform Ministerului Mediului, inițiativa este necesară pentru evaluarea resurselor forestiere, analiza dinamicii acestora, elaborarea politicilor în domeniu, raportărilor naționale și internaționale, dar și pentru planificarea durabilă a gestionării fondului forestier.

„În prezent, în Republica Moldova, datele privind resursele forestiere sunt preponderent fragmentate și provin din surse și metodologii diferite, cu acoperire neuniformă și periodicitate variabilă, ceea ce limitează capacitatea autorităților de a avea o imagine unitară, actualizată și comparabilă în timp asupra stării și evoluției vegetației forestiere la nivel național. Lipsa unui Inventar Forestier Național (IFN) operațional reduce posibilitatea de a evalua coerent dinamica resurselor forestiere, precum și de a fundamenta măsuri de politici publice pe baza unor estimări statistice robuste și repetabile”, conform responsabililor din cadrul Ministerului Mediului, transmite realitatea.md.

Astfel, în 2026, pentru inventarierea pădurilor se vor cheltui 621.000 de euro. În 2025 suma va constitui 561.000, în 2028 – 504.500, în 2029 – 461.140, iar în 2030 – 275.800.

Autoritățile justifică cheltuielile mai mari din anul 2026 prin inițierea activităților, cheltuieli logistice și necesitatea suportului științific, tehnic și consultativ. În perioada 2027 – 2029, costurile vor include în mare parte cheltuieli pentru activitățile din teren și funcționarea echipelor, iar în 2030 – acestea se vor referi la raportare și finalizarea procedurilor.

Finanțarea proiectului este asigurată din surse externe și contribuții naționale. România va aloca 1,6 milioane de euro în acest scop, banii făcând parte din ajutorul nerambursabil de 100 de milioane de euro, acordat în februarie 2022. Peste 809.000 de euro vor reprezenta cofinanțarea națională, în limita alocațiilor aprobate anual în bugetul de stat prin intermediul Fondului Național pentru Mediu.