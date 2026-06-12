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logos.press.md logologos
12 Iunie 2026, 07:54
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Pagubele provocate de incendii și situații de urgență au ajuns la aproape 8 miliarde de lei în doi ani

În perioada 2024–2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 417 situații de urgență, care au provocat pagube estimate la circa 7,6 miliarde de lei.

Pagubele provocate de incendii și situații de urgență au ajuns la aproape 8 miliarde de lei în doi ani.
Pagubele provocate de incendii și situații de urgență au ajuns la aproape 8 miliarde de lei în doi ani.

În aceeași perioadă au avut loc 3.309 de incendii, soldate cu pierderi materiale de aproximativ 325,13 milioane de lei.

Datele indică un impact semnificativ asupra economiei naționale și justifică necesitatea consolidării mecanismelor de prevenire și compensare a pagubelor, scrie logos-pres.md.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada indicată, companiile de asigurări au colectat prime brute subscrise pentru riscurile legate de incendii în valoare de 845,9 milioane de lei. În același timp, despăgubirile plătite pentru incendii au fost de doar 271,2 milioane de lei, ceea ce indică un nivel scăzut de acoperire a riscurilor și necesitatea extinderii mecanismelor de asigurare.

În acest context, a fost elaborat un proiect de modificare a Legii privind securitatea la incendiu și a Legii protecției civile. În special, se propune introducerea unui mecanism de asigurare în caz de situații de urgență ca instrument suplimentar de protecție financiară, aplicat conform legislației în domeniul asigurărilor.

De asemenea, se propune stabilirea obligației pentru proiectanții de clădiri și construcții de a participa la cursuri de instruire organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în domeniul asigurării securității la incendiu a obiectivelor de construcție.

În ansamblu, proiectul prevede reorganizarea arhitecturii instituționale și a rolurilor funcționale, inclusiv consolidarea rolului Ministerului Afacerilor Interne și a IGSU ca autoritate națională competentă în domeniul protecției civile; reglementarea mecanismelor de coordonare instituțională și delimitarea competențelor între autoritățile implicate.

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