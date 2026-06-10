Ouăle, legumele și carburanții conduc în topul scumpirilor din Republica Moldova.

Astfel de date au fost făcute publice de Biroul Național de Statistică. Conform calculelor sale, serviciile s-au scumpit în ultima lună a primăverii cu 0,72%, produsele alimentare – cu 0,43%, iar produsele nealimentare – doar cu 0,03%, informează infotag.md

În ceea ce privește inflația anuală, cele mai mari creșteri de prețuri din mai 2025 s-au înregistrat la servicii – cu 7,51%. Prețurile la produsele nealimentare au crescut cu 7,21%, iar la produsele alimentare – cu 5,67%.

Dacă judecăm după anumite categorii, printre produsele alimentare cele mai mult s-au scumpit ouăle (+36,22%), legumele (+17,94%) și pâinea (+6,60%). Dintre produsele nealimentare, cel mai mult s-a scumpit combustibilul (benzină, gaz lichefiat, motorină, cărbune, lemne, peleți și brichete) – cu 26,62%. Iar printre servicii – transportul pasagerilor – cu 31,47% și energia electrică – cu 15,19%.

Totodată, statisticienii afirmă că în Moldova, comparativ cu mai anul trecut, s-au ieftinit zahărul – cu 4,07%, gazul (în rețea) – cu 13,86%, iar serviciile de încălzire centralizată – cu 17,05%.

În mai 2025, inflația în Moldova a fost de 0,37%, iar cea anuală – de 7,92%. Banca Națională estimează că în 2026 inflația în republică va fi de 7%. Fondul Monetar Internațional prognozează o inflație în Moldova în acest an la nivelul de 8,1%.