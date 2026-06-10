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Infotag.md logoInfotag
10 Iunie 2026, 15:00
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Ouăle, legumele și carburanții conduc în topul scumpirilor din Republica Moldova

Prețurile în Moldova au crescut în mai în medie cu 0,36%, față de 1,76% în aprilie. În primele cinci luni ale anului 2024, inflația a fost de 4,86%, iar cea anuală a atins 6,76%.

Ouăle, legumele și carburanții conduc în topul scumpirilor din Republica Moldova.
Ouăle, legumele și carburanții conduc în topul scumpirilor din Republica Moldova.

Astfel de date au fost făcute publice de Biroul Național de Statistică. Conform calculelor sale, serviciile s-au scumpit în ultima lună a primăverii cu 0,72%, produsele alimentare – cu 0,43%, iar produsele nealimentare – doar cu 0,03%, informează infotag.md

În ceea ce privește inflația anuală, cele mai mari creșteri de prețuri din mai 2025 s-au înregistrat la servicii – cu 7,51%. Prețurile la produsele nealimentare au crescut cu 7,21%, iar la produsele alimentare – cu 5,67%.

Dacă judecăm după anumite categorii, printre produsele alimentare cele mai mult s-au scumpit ouăle (+36,22%), legumele (+17,94%) și pâinea (+6,60%). Dintre produsele nealimentare, cel mai mult s-a scumpit combustibilul (benzină, gaz lichefiat, motorină, cărbune, lemne, peleți și brichete) – cu 26,62%. Iar printre servicii – transportul pasagerilor – cu 31,47% și energia electrică – cu 15,19%.

Totodată, statisticienii afirmă că în Moldova, comparativ cu mai anul trecut, s-au ieftinit zahărul – cu 4,07%, gazul (în rețea) – cu 13,86%, iar serviciile de încălzire centralizată – cu 17,05%.

În mai 2025, inflația în Moldova a fost de 0,37%, iar cea anuală – de 7,92%. Banca Națională estimează că în 2026 inflația în republică va fi de 7%. Fondul Monetar Internațional prognozează o inflație în Moldova în acest an la nivelul de 8,1%.

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