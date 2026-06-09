Osmochescu: Planul de redresare al UE creează condiții pentru modernizarea economiei într-un ritm fără precedent

Despre aceasta a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu, transmite moldpres.md.

„Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova este unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a dezvoltării economice și a procesului de integrare europeană”, a declarat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.

El a prezentat principalele rezultate obținute în decurs de un an de la lansarea Planului de creștere, precum și etapele următoare ale implementării acestuia.

„La un an de la lansare observăm deja efecte importante. Planul a contribuit la accelerarea reformelor economice, consolidarea stabilității macroeconomice și pregătirea unor investiții majore în infrastructură, energie și digitalizare”, a afirmat vicepremierul.

De asemenea, potrivit lui Osmochescu, Planul de creștere asigură predictibilitate și încredere atât pentru instituțiile de stat, cât și pentru investitori.

„El creează condițiile necesare pentru dezvoltarea unor proiecte ample și modernizarea economiei într-un termen fără precedent de scurt”, a subliniat Eugeniu Osmochescu.

Următoarea etapă va fi marcată de o implementare accelerată a proiectelor prevăzute în cadrul Planului de creștere, cu accent pe conectivitate, securitate energetică, competitivitate economică și dezvoltarea resurselor umane, a menționat șeful Ministerului Economiei.

„Așa cum a subliniat și comisarul european Marta Kos, acest plan reprezintă cel mai mare pachet de sprijin economic oferit vreodată Republicii Moldova și reflectă încrederea Uniunii Europene în viitorul european al țării noastre”, a concluzionat vicepremierul Osmochescu.