Osmochescu: Nu am spus niciodată despre necesitatea aducerii a 300.000 de muncitori.

Oficialul a declarat, într-un briefing de presă susținut astăzi, 20 mai, că a fost vorba doar despre un scenariu teoretic privind capacitatea maximă de creștere a productivității economice și a precizat că, în prezent, țara poate acorda anual aproximativ 16 mii de permise de ședere temporară pentru muncitorii străini, în condiții strict reglementate, informează tvrmoldova.md.

„Vreau ca cetățenii în primul rând să înțeleagă că niciodată nu am vorbit despre necesitatea importului a 300 de mii de oameni pentru productivitatea în Republica Moldova. Niciodată. Am vorbit doar despre maximul posibil pe care îl putem în prezent include în cifrele noastre circa de 100 de mii”, a declarat oficialul.

Potrivit ministrului, cifra vehiculată reprezenta doar un scenariu teoretic legat de creșterea productivității economice și de necesarul de forță de muncă.

„Este o autorizație de migrație temporar pe un an, care poate fi extinsă. Este o migrație reglementată. Persoana respectivă nu vine cu familia în Republica Moldova și trebuie să părăsească teritoriul țării după expirarea permisului de ședere”, a explicat ministrul.

Eugeniu Osmochescu a mai declarat că noțiunea de productivitate trebuie înțeleasă într-un sens mai larg, incluzând timpul de muncă, costurile și competențele angajaților. Potrivit acestuia, creșterea productivității contribuie direct la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.