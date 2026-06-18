Osmochescu nu a exclus creșterea prețurilor din cauza noii politici fiscale.

Noua politică fiscală, propusă pentru anul 2027, ar putea genera majorări de prețuri pentru unele produse și servicii, a recunoscut viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.

Oficialul afirmă însă că amploarea eventualelor scumpiri nu este deocamdată cunoscută, întrucât proiectul se află încă în consultări publice, iar evaluările de impact urmează să fie efectuate înainte de aprobarea finală.

În cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, Osmochescu a fost întrebat despre criticile aduse noii politici fiscale, potrivit cărora Guvernul ar încerca să acopere deficitul bugetar prin eliminarea unor facilități fiscale și majorarea taxelor pentru anumite sectoare economice, transmite Radio Moldova.

Ministrul a admis că, dacă proiectul va fi păstrat în forma actuală, există probabilitatea unor scumpiri.

„Posibil. Nu am făcut calcule ca să spunem în ce măsură. Este un proiect în discuții publice și, când va ajunge să fie adoptat, va fi evaluat și impactul reglementărilor respective, inclusiv asupra mediului de afaceri. Înainte de aprobarea finală, vom ști clar care vor fi eventualele majorări la care să ne așteptăm”, a declarat Eugeniu Osmochescu.

Potrivit ministrului, autoritățile încearcă să privească reforma fiscală în ansamblu, nu doar prin prisma măsurilor care presupun eliminarea unor scutiri de taxe sau modificarea cotelor de TVA. El a menționat că proiectul include și facilități pentru producători și investitori.

Printre acestea se numără introducerea taxei vamale zero pentru importul de materii prime și echipamente în regimul destinației finale, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

„Producătorul importă materie primă sau echipamente de care are nevoie și este în prezent taxat. O primă componentă a noii politici este eliminarea acestor taxe vamale pentru anumite categorii de importuri”, a explicat ministrul.

O altă prevedere vizează stimularea investițiilor prin scutirea de impozite a profitului reinvestit. Totodată, Guvernul și Ministerul Finanțelor urmăresc simplificarea sistemului fiscal și eliminarea taxelor prevăzute în alte acte normative decât Codul fiscal.

„Orice plată impusă mediului de afaceri trebuie să se regăsească în Codul fiscal. Nu în alte reglementări pe care le avem în Republica Moldova”, a afirmat acesta.

Referitor la acuzațiile opoziției că reforma fiscală urmărește exclusiv acoperirea deficitului bugetar, ministrul a admis că măsurile ar putea contribui parțial la creșterea veniturilor statului, însă a insistat că acesta nu este singurul obiectiv.