Osmochescu: Moldova nu are dreptul să introducă bariere la importul de cereale.

Potrivit acestuia, introducerea unei astfel de măsuri este imposibilă fără a ține cont de obligațiile internaționale pe care Moldova și le-a asumat în cadrul acordurilor comerciale, transmite agora.md.

„Introducerea licențierii nu este atât de simplă pe cât ar putea părea, deoarece este vorba despre cadrul juridic internațional, la care participă atât noi, cât și Ucraina. În primul rând, acest lucru ține de Organizația Mondială a Comerțului. Nu putem stabili unilateral bariere”, a menționat Eugeniu Osmochescu.

Ministrul a adăugat că autoritățile analizează o altă problemă — dacă cerealele ucrainene de origine tranzitează teritoriul Moldovei exclusiv în regim de tranzit sau ajung pe piața internă, unde apoi sunt vândute ca produse de altă origine.

Potrivit lui Osmochescu, autoritățile poartă consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri, inclusiv cu Camera de Comerț și Industrie, pentru a găsi soluții care vor permite controlarea mai eficientă a fluxurilor de cereale.