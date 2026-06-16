Osmochescu: În 2027 vom lansa patru platforme industriale multifuncționale.

Eugeniu Osmochescu a declarat că industria, agricultura și tehnologiile informaționale sunt domeniile cu cel mai mare potențial de creștere, iar dezvoltarea infrastructurii industriale în teritoriu reprezintă una dintre prioritățile Guvernului. În acest context, urmează să fie lansate patru platforme industriale multifuncționale, menite să stimuleze activitatea economică în regiuni, transmite ipn.md.

„În 2025 componenta industrială a avut o creștere semnificativă, comparativ cu alți ani. Am identificat trei vehicule de dezvoltare economică: industria, sectorul agricol și sectorul TIC. În perioada 2026-2027 ne propunem lansarea a patru platforme multifuncționale industriale. De ce sunt importante aceste platforme industriale? E vorba de dezvoltarea în afara orașelor mari. În afara municipiilor Chișinău, Cahul și Bălți. Platformele multifuncționale sunt create împreună cu autoritățile publice locale, prin atragerea investițiilor în localități și prin crearea unui ecosistem în jurul acestor platforme”, a precizat vicepremierul.

Potrivit lui, există deja exemple concrete care demonstrează eficiența dezvoltării economice regionale. Acesta a evidențiat rezultatele obținute în crearea clusterelor economice. „Avem deja unele rezultate. Împreună cu partenerii de dezvoltare am reușit dezvoltarea clusterelor economice care, la fel, sunt în afara orașelor mari și care cuprind și regiuni din stânga Nistrului”, a mai spus Eugen Osmochescu.