Osmochescu: În 2027-2028 vom putea deveni mai competitivi.

După adoptarea noii politici fiscale elaborate de Ministerul Finanțelor, va fi analizat impactul asupra prețurilor al eliminării beneficiilor fiscale, a afirmat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu.

„Nu am efectuat calcule pentru a spune în ce măsură anularea beneficiilor va afecta prețurile. Proiectul politicii fiscale se află în prezent în dezbatere publică, iar după adoptarea acestuia, impactul va fi evaluat, inclusiv asupra mediului de afaceri. Când politica va fi aprobată definitiv, vom ști care va fi majorarea impozitelor”, a spus Osmochescu, transmite infotag.md.

Ministrul a atras atenția asupra faptului că Guvernul consideră reforma fiscală propusă în întregime și nu numai prin prisma măsurilor de eliminare a beneficiilor fiscale și de modificare a ratelor taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Potrivit acestuia, Politica include o serie de beneficii pentru producători, precum și pentru investitori, inclusiv taxe vamale zero la importurile de materii prime și echipamente în regimul de destinație finală, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

„Investițiile vor fi stimulate prin scutirea profiturilor reinvestite de impozite”, a spus vicepremierul, atrăgând atenția asupra simplificării sistemului fiscal în ansamblu, care este propusă de noua politică fiscală pentru 2027.

El consideră că toate plățile percepute de la agenții economici ar trebui să fie cuprinse în Codul Fiscal, și nu în alte reglementări care sunt în vigoare în Republica Moldova.

Referindu-se la schimbarea de paradigmă în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, ministrul a menționat că Republica trebuie să accelereze tranziția de la o economie bazată pe consum la o economie axată pe producție și inovare.

„Sectorul IT a contribuit cu aproape 7% la creșterea economică în 2025. celelalte „motoare” de creștere rămân industria prelucrătoare și sectoarele orientate spre export. În special, suntem specializați în industria ușoară. Penetrăm lanțurile valorice, de exemplu, în sectorul auto și în sectorul aviației, cu producție orientată spre export în Moldova”, a explicat el.

Pentru a simplifica afacerile, Ministerul Dezvoltării Economice pregătește un pachet de măsuri pentru debirocratizare. El va modifica reglementările 80-90 și reglementările guvernamentale pentru a elimina presiunea administrativă asupra întreprinderilor.

„Vom prezenta o propunere radicală. Dacă autoritățile nu oferă o poziție motivată până la o anumită dată, le vom exclude din legi sau reglementări, dacă există”, a spus ministrul.

El a atras atenția asupra faptului că până acum aproximativ 30% din economia moldovenească se află în așa-numita „zonă gri”, ceea ce va crea un avantaj competitiv pentru cei care sustrag integral impozitele.

„Sper că începând cu 2027-2028, dacă nu vom avea conflicte care să afecteze în mod obiectiv Republica Moldova, vom putea deveni mai competitivi, inclusiv în ceea ce privește viața personală și puterea de cumpărare”, a subliniat vicepremierul.