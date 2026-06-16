Osmochescu: Îi vom ajuta pe producătorii care lucrează cu Rusia și Belarus să se orienteze spre alte piețe.

„În general, aproximativ 6% din comerț revine acestor două state. Totuși, există acorduri internaționale de care beneficiază producătorii noștri, prin urmare trebuie să facem un pas suplimentar pentru a le proteja interesele și a-i reorienta spre piețe noi de desfacere în cazul închiderii pieței Federației Ruse și Belarusului”, a declarat Osmochescu în timpul dezbaterilor la IPN, transmite logos-pres.md.

Funcționarul a menționat că procesul de adaptare și diversificare a exportului este complex și presupune luarea unor măsuri care nu sunt întotdeauna vizibile pentru publicul larg.

„Este mult mai mult decât vedem la suprafață, în ceea ce privește munca noastră pentru susținerea antreprenorilor”, a adăugat vicepremierul.