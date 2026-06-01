Osmochescu: Eu sunt ferm convins că noi am început să trăim mai bine și se observă.

„Eu sunt ferm convins că noi am început să trăim mai bine și se observă. Statisticile ne spun altceva decât ceea ce se răspândește în mass-media și pe rețelele sociale. Anul 2025 a fost într-adevăr un an de creștere – 2,4%”, a declarat ministrul într-un interviu pentru ZdG.

Potrivit acestuia, autoritățile au fost nevoite să revizuiască prognoza de creștere economică pentru 2026 din cauza războiului continuu al Rusiei împotriva Ucrainei și a conflictului din Golful Persic. Dacă inițial se aștepta o creștere economică de 2,4%, apoi prognoza a fost redusă la 2,2%, iar acum se vorbește deja despre 1,5%.

„Este imposibil de prezis ce se va întâmpla în Strâmtoarea Ormuz. Tot petrolul care se află deja în mare se epuizează treptat, iar petrolul nou din țările Golfului Persic nu iese, astfel că presiunea va crește doar”, a explicat Osmochescu.

Totodată, ministrul a subliniat că în ianuarie, februarie și martie s-a înregistrat creștere în toate sectoarele economiei.

Răspunzând la întrebarea despre prețuri, ministrul Economiei a avertizat că, din cauza situației din Golful Persic, Moldova se poate confrunta cu un nou val de scumpiri.

„Din păcate, din cauza războiului din Golful Persic vom simți din nou o creștere a prețurilor de cel puțin 10%. Acest lucru se simte deja la benzinării, cel mai mult pentru fermieri în perioada lucrărilor de primăvară. Dar vom vedea și creșterea prețurilor la raft”, a declarat ministrul.