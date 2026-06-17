Osmochescu, despre produsele străine pe rafturile magazinelor: Importăm mai mult decât producem.

„Importăm mai mult decât producem și exportăm” și „Suntem dependenți de anul agricol”.

Acestea sunt explicațiile ministrului Economiei, Eugeniu Osmochescu, oferite în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, în legătură cu abundența produselor străine pe rafturile magazinelor moldovenești. În legătură cu criticile recente din partea fermierilor, oficialul a susținut că agricultura ar trebui să se bazeze pe acțiuni strategice, pentru creșterea productivității, transmite agora.md.

Întrebat de o jurnalistă despre produsele străine din magazine, Osmochescu a recunoscut că Moldova importă mai mult decât produce și a susținut că producția locală trebuie încurajată, prin susținerea „agriculturii inteligente”.

În legătură cu criticile agricultorilor privind proiectul politicii bugetar-fiscale, ministrul Economiei a sugerat că o parte din vină pentru producția locală redusă ar reveni fermierilor, din motiv că ar recurge la practici agricole nesustenabile.

Ministrul a menționat că noile investiții anunțate în domeniul irigării ar putea contribui la creșterea productivității în agricultură.

Amintim că, Asociația Forța Fermierilor avertizează că agricultorii ar putea ieși din nou la proteste cu tehnica agricolă pe 24 iunie, dacă autoritățile nu vor da curs revendicărilor înaintate de către aceștia.

Fermierii au criticat proiectul politicii bugetar-fiscale, care, potrivit lor, „prevede majorarea TVA pentru producția agricolă la cota de 20 % chiar din 1 octombrie 2026”, dar și alte măsuri care „ar înrăutăți condițiile de activitate în sectorul agrar”.