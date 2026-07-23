Opt branduri locale controlează 90% din piața produselor din carne din Moldova.

Piața produselor din carne și a semifabricatelor din carne este aproape în totalitate controlată de producătorii autohtoni, spre deosebire de alte sectoare, precum piața berii, sucurilor sau a produselor lactate.

Opt branduri locale dețin 90% din piața moldovenească a produselor din carne, în timp ce ceilalți 49 de producători împart doar 10%, transmite moldova1.md.

Potrivit analizei companiei Europolis, cota produselor importate rămâne nesemnificativă, iar aproape toate produsele de pe rafturile magazinelor sunt fabricate în Republica Moldova. În prezent, aproape jumătate din piața produselor din carne a țării este ocupată de brandurile Rogob și Carmez.

Printre cele mai mari companii, trei sunt înregistrate în municipiul Chișinău, două în raionul Anenii Noi, iar restul se află în Stăuceni, Bălți și Criuleni. În perioada 2019-2024, volumul vânzărilor producătorilor locali a crescut de la 3 la 5,8 miliarde de lei. Totuși, potrivit directorului executiv al Europolis, Ghenadie Ivașenco, dublarea cifrei de afaceri nu înseamnă o creștere dublă a consumului — aceasta este legată în primul rând de scumpirea produselor în această perioadă.

În aceeași perioadă, numărul angajaților din industrie a crescut cu peste 14% — de la 3.500 la 4.000 de persoane. Totodată, numărul producătorilor a scăzut de la 62 la 57. De pe piață au ieșit întreprinderi mici, inclusiv companii raionale care lucrau cu volume reduse de producție.